Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки

Фото: департамент информполитики губернатора

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева в области была сформирована комиссия по мониторингу цен на лекарства, а областному минздраву было поручено вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и при необходимости подключать правоохранительные органы к устранению перекосов. По итогам 20 плановых проверок аптечных сетей специалисты не обнаружили ни одного случая превышения предельно допустимых надбавок на лекарства, которые относятся к жизненно важным.