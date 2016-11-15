Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
15 ноября 2016, 18:43 / Общество
Фото: департамент информполитики губернатора
- Опубликовано в №213 от 16.11.2016
Вчера губернатор Евгений Куйвашев лично проинспектировал уральские аптеки. Глава региона посетил одну из аптечных сетей Екатеринбурга, где проверил наличие и ассортимент жизненно важных препаратов и цены на них, сообщает пресс-служба руководителя области. Губернатор убедился, что в учреждении есть полный перечень лекарственных средств, которые производятся в Свердловской области, и похвалил руководство аптеки за скидки для пенсионеров.
Напомним, по поручению Евгения Куйвашева в области была сформирована комиссия по мониторингу цен на лекарства, а областному минздраву было поручено вести еженедельный мониторинг цен в аптеках и при необходимости подключать правоохранительные органы к устранению перекосов. По итогам 20 плановых проверок аптечных сетей специалисты не обнаружили ни одного случая превышения предельно допустимых надбавок на лекарства, которые относятся к жизненно важным.
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Евгений Куйвашев проверил уральские аптеки
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