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Скользкая ситуация
16 ноября 2016, 18:49 / Общество
После похолодания уральцы стали чаще обращаться в травмпункты. На территории области работают травмпункты и травмкабинеты при поликлиниках. Обратиться можно в любой из них, независимо от прописки, главное — иметь с собой медполис. Фото: Павел Ворожцов
- Опубликовано в №214 от 17.11.2016 под заголовком «…Очнулся – гипс»
С наступлением зимних холодов обычно увеличивается количество травм, связанных с падениями. Самые распространённые — перелом лучевых костей рук, вывих плеча, перелом лодыжки, черепно-мозговые травмы.
— Да, я — жертва гололёда, — признаётся мне студентка Ольга в коридоре одного из травмпунктов Екатеринбурга. — Неожиданно подскользнулась на улице, в самом центре города, и — перелом руки. Вот — гипс наложили.
Пациент имеет право обратиться в любой травмпункт независимо от прописки — в тот, куда будет удобнее приехать. Необходимо только иметь при себе медицинский полис.
— Травмпунктов в регионе довольно мало, — всего 11, и пять из них находятся в Екатеринбурге. Но при поликлиниках есть травмкабинеты, где каждому обратившемуся также сделают рентген и окажут необходимую помощь. Специалисты в них работают круглосуточно, медицинскую помощь оказывают бесплатно, — рассказал «ОГ» главный травматолог-ортопед Свердловской области, руководитель Уральского НИИ травматологии и ортопедии Игорь Шлыков.
В Екатеринбурге травматологическая помощь налажена во всех районах, чего не скажешь о других муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов
В муниципалитетах, где нет таких отделений, их роль выполняют больницы, в которых оказывается травматологическая помощь. Там, где нет травматологов, врачебную помощь пациентам с переломами или сотрясением мозга оказывают хирурги.
— Случаев, чтобы кого-то с травмой врачи не приняли, на Среднем Урале не бывает. Но вот качество оказания медицинской помощи, к сожалению, иногда оставляет желать лучшего. Бывает, первая врачебная помощь, оказанная недостаточно квалифицированно, приводит впоследствии к ортопедическим заболеваниям, — подчеркнул Игорь Шлыков.
При этом обеспеченность травматологами на душу населения в Свердловской области выше, чем в среднем по России. Возможно, в связи с тем, что и уровень травматизма на Среднем Урале несколько выше.
— В среднем по стране на одну тысячу населения приходится 90 случаев, а у нас в регионе — 93 случая. В статистику входит и производственный травматизм, а у нас в области много промышленных предприятий, — сказал главный травматолог области.
По его словам, с наступлением зимы обычно наблюдается сезонный рост обращений граждан с переломами, но в последние годы он не столь выражен, как раньше. Возможно, городские службы стали лучше бороться с гололёдом.
Фото: youtube.com
Что делать при травме
Если вы испытываете сильную боль в конечности, нужно зафиксировать её в неподвижном состоянии, чтобы в случае перелома острые костные отломки не повредили нервы и сосуды. Если заметно, что ось конечности изменена, не пытайтесь её выпрямить. Возьмите картонку или книжку, прибинтуйте руку к этому предмету и подвесьте на шею. После этого сразу же обращайтесь в травматологию. Если при падении человек ударился головой и произошла потеря сознания, необходимо срочно вызвать скорую помощь, чтобы транспортировать пациента в больницу. Сотрясение мозга — очень опасная травма.
В каждом из травмпунктов области работают детские травматологи. Кроме того, в этом году в Екатеринбурге открылся первый в регионе специализированный травмпункт для детей. Он работает без выходных с восьми утра до восьми вечера. Ребятишек там принимают независимо от прописки, нужно только иметь при себе медицинский полис. По словам заместителя главного врача по хирургии Детской городской больницы № 9 Игоря Огаркова, в ноябре число обращений маленьких пациентов с травмами к детским хирургам пока не увеличилось — статистика ещё на уровне сентября и октября. Заметное увеличение детского травматизма случается, когда школьники начинают активно кататься с горок, на лыжах и коньках.
Важно
Травмпункты и травмкабинеты Екатеринбурга
Ленинский район
ЦГБ №6, пер. Сапёров, 3, тел. 257-57-01, 251-40-51.
Октябрьский район
ГТБ №36, ул. Центральная, 2, тел. 252-00-12, 226-00-12.
Кировский район
ЦГБ №7, ул. Вилонова, 33, тел. 341-77-98, 341-73-03 (работает с 8 до 20 часов).
Верх-Исетский район
Травмпункт №2 ГТБ №36 (приём из всех районов), ул. Бажова, 124а, тел. 350-25-82, 350-32-59.
Чкаловский район
ЦГБ №20, ул. Зои Космодемьянской, 42, тел. 258-16-34.
ЦГБ №24, пер. Рижский, 9, тел. 256-22-85.
Орджоникидзевский и Железнодорожный районы
ЦГБ №23, ул. Старых Большевиков, 9, тел. 334-03-39.
ЕКДЦ, пер. Суворовский, 5, тел. 380-13-95, 331-02-67.
Детский травмпункт
ул. Ерёмина 15, тел. 388-30-18.