Альтернатива мылу

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Всё более популярными в последние годы становятся всевозможные антисептики для рук. Это действительно удобно: можно бросить в сумку или рюкзак небольшой бутылёк с гелем, спрей или пачку салфеток и протирать ими руки, когда нет возможности их помыть. Особенно любят такие средства путешественники и походники. Однако медики утверждают, что такие гели не могут служить полноценной заменой мытью рук с мылом.

При выборе антисептиков в первую очередь стоит обращать внимание на состав средства. Спиртовые более активны, но токсичны, многих отталкивает их резкий запах. Безспиртовые (например, на основе хлоргексидина) — не такие пахучие и, как правило, не вызывают аллергию и не сушат кожу, но эффективность у них ниже. Спирт в составе тоже может быть разным — реже встречается более дорогой этиловый (на производство изделий из него требуется лицензия, которой у многих компаний нет), чаще — дешёвые изопропиловый или метиловый.

— Все существующие антисептики различаются только отдушкой, цветом и консистенцией. Химические группы везде одинаковые, ничего нового ещё не придумали, — пояснила «ОГ» врач-методист производителя дезинфицирующих средств «Растер» Надежда Аликина. — По силе действия спреи, гели и салфетки примерно равны, различаются только по форме. Кому что удобно использовать. Срок годности у них обычно 3–5 лет.

Врачи предупреждают: если применять подобные средства постоянно, то кожа может пострадать. Например, спирт начнёт разъедать микротрещины на коже, возникнут сухость и раздражение. С осторожностью стоит использовать антисептики людям с кожными заболеваниями. При первых же признаках аллергии их применение следует прекратить. Кроме того, часть спирта, содержащегося в большинстве гелей, очень быстро впитывается в кожу, что не очень полезно для неё.

Мнение Владислав ВЕРЕВЩИКОВ, доцент кафедры инфекционных болезней УГМУ, кандидат медицинских наук: — Спиртосодержащие гели и салфетки обладают антибактериальной активностью. Антисептические компоненты в них оказывают ингибирующее влияние на бактериальную флору (то есть замедляющее процесс развития бактерий). К таким компонентам относятся спирт, эфир, перекись водорода и другие вещества. Неантибактериальными салфетками тоже можно протирать руки, но они не убивают бактерии, а только освобождают кожу от пыли и грязи. Вреда такие гели и салфетки не нанесут.

Многие медики используют антисептики в ежедневной работе — протирают ими как руки, так и рабочие поверхности.

— Антисептики не могут служить заменой мытью рук, это только дополнение к ней, — рассказала «ОГ» старшая медсестра Уральского НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии Наталья Лустикова. — Если руки не помыть и протереть таким гелем, то они станут липкими. Да и бактерии в мелких складочках кожи всё равно остаются. Все наши медицинские работники сначала тщательно моют руки с мылом, а потом дополнительно обрабатывают их антисептиками.