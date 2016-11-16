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Спасёт ли баня от всех болезней?

16 ноября 2016, 18:52 / Общество
Самые популярные на Урале веники — берёзовые. Лист у берёзы мягкий, имеет антибактериальные свойства благодаря содержащемуся в нём дёгтю. Пихтовые веники часто подкладывают под голову. А эвкалиптовые заваривают для ингаляции. Фото: Татьяна Соколова

Самые популярные на Урале веники — берёзовые. Лист у берёзы мягкий, имеет антибактериальные свойства благодаря содержащемуся в нём дёгтю. Пихтовые веники часто подкладывают под голову. А эвкалиптовые заваривают для ингаляции. Фото: Татьяна Соколова

  • Опубликовано в №214 от 17.11.2016 

«Посильнее поддай да хлещи веничком, не расслабляйся» — такой подход к парению в русской бане знаком наверняка многим жителям нашей страны. Насколько он правильный и как сделать, чтобы банька действительно положительно влияла на наше здоровье, «ОГ» рассказал Алексей ЛОБАНОВ, лучший парильщик Екатеринбурга по итогам Первого открытого чемпионата «Парильщик года-2016», который прошёл недавно в столице Урала.

— Моё знакомство с баней произошло, когда мне было четыре года. Ей предшествовал сильный стресс — при перелёте с родителями из ГДР на Урал я умудрился потеряться в московском аэропорту. Сильно испугался и перестал говорить. Бабушка повела меня в баню, там попарила, после этого, видимо, речевые центры разблокировались, и я снова заговорил, — делится своим опытом Алексей. — Но о профессии парильщика узнал лишь около 10 лет назад. Подрабатывал в одном фитнес-центре массажистом, и из-за ненатуральных кремов и масел на коже стала появляться экзема. Пришлось забросить массаж, тогда я и попал случайно на обучение работе парильщика — через некоторое время кожные проблемы прошли: снова баня помогла.

— Получается, баня избавляет от всех болезней?

— Конечно, не от всех. Есть противопоказания для походов в баню: временные — острые стадии вирусных, гнойных заболеваний, и постоянные — психические, онкологические заболевания. В случае с простудой — если ранние стадии, то, возможно, вы прогреетесь, и всё пройдёт — это зависит от иммунитета конкретного человека. Но лучше вылечиться сначала. Поэтому баня — это скорее профилактика, чем лечение.

— Расскажите рецепт правильной бани…

— Это банька с температурой не больше 70–80 градусов, с достаточным количеством кислорода — для этого нужны вентиляционные окошечки, печи из кирпича, а не металлические. Кирпич не так быстро выжигает кислород, как металл. Также должна быть влажность 50–60 процентов, чтобы происходили естественные процессы потоотделения. Когда при этом мы ещё пьём обычную чистую воду — то восстанавливается водный баланс. Также баня — это отдых и расслабление, в том числе при помощи веничного массажа. Но его смысл — не оставить на человеке побольше синяков, а прогреть тело и размять немного — для кого-то это могут быть совсем лёгкие прикосновения, для кого-то — пожёстче.

— Для детей, беременных женщин, людей с повышенным давлением какая баня показана?

— Влажность, кислород здесь особенно необходимы, ещё важно температуру делать невысокую — 50–60 градусов. Будет нелишним заваривать веники — берёзовые, эвкалиптовые, дубовые. Потом эти натуральные отвары можно плескать на камни горячие, на стены — будут выделяться фитонциды, которые способны убивать вредные микроорганизмы, повышая иммунитет. Мягкое тепло помогает беременным снять отёчность, так как улучшается ток лимфы, крови, и избавиться от токсикоза. При этом им, как и людям с повышенным давлением, лучше всего в парилке лежать, а не сидеть, чтобы тепло равномерно распределялось по телу.

— Какие ошибки чаще всего совершают люди при походе в баню?

— Самая большая — выпить и идти париться. Дело в том, что алкоголь приводит к обезвоживанию, кровь при этом сгущается, что увеличивает нагрузку на сердце. К тому же человек в состоянии алкогольного опьянения не всегда адекватно чувствует температуру, ему может казаться, что в бане недостаточно жарко, он подбавляет жару, усиливая и температурную нагрузку — так можно себя и до инфаркта довести. Ещё некоторые люди, у которых есть свои бани, ходят в них слишком часто — через день, например. Надо помнить, что с потом мы теряем не только токсины, шлаки, но и полезные микроэлементы, а на их восстановление требуется время. Иначе организм быстро износится. Поэтому самый лучший вариант — париться один раз в неделю.

— В чём преимущество нашей русской бани перед финской сауной, турецким хамамом?

— Наша русская баня, можно сказать, заняла место между ними, вобрала в себя лучшее. В финской сауне высокая температура — до 100 градусов, но слишком сухо — влажность всего 15 процентов — дышать нечем, слизистые пересыхают. В хамаме температура, наоборот, достаточно низкая — 30–50 градусов, при этом высокая влажность — до 100 процентов — тоже не для всех комфортные условия. Наша банька всё-таки сочетает умеренные температуру и влажность. И, конечно, только в русской баньке мы завариваем веники и делаем веничный массаж.

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