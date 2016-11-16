Жителям Красноуральска стали доступны услуги офтальмолога

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

В Красноуральске открылась специализированная офтальмологическая клиника — представительство Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Теперь жители городского округа Красноуральск, Верхней Туры, Нижней Туры, Качканара, Кушвы и других близлежащих населённых пунктов смогут получить здесь высокотехнологичную помощь.

На церемонии открытия нового центра присутствовал министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.

— Здесь никогда не было даже врача-офтальмолога, а теперь целое подразделение, где могут получать медицинскую помощь и взрослые, и дети, — отметил он. Раньше детский офтальмолог приезжал в Красноуральск раз в неделю, а взрослые сами должны были ездить на приём в соседние города. Сейчас офтальмолога в Красноуральск пригласили из Лесного, он будет жить там постоянно. А медсёстры прошли дополнительное обучение.

Ежедневно клиника готова принимать от 70 до 100 человек. Они смогут пройти диагностическое обследование, курсы консервативного лечения и подобрать себе очки. Для взрослых врачи также готовы проводить курсы инъекций, противовоспалительное и аппаратное лечение, а детям исправлять такие патологии, как «ленивый глаз», косоглазие и близорукость. При предъявлении медицинского полиса ОМС помощь в красноуральской микрохирургии будет оказываться бесплатно. Однако отделение в Красноуральске ориентировано только на амбулаторно-поликлиническую помощь. Пациентов, нуждающихся в оперативном лечении, придётся направлять в Екатеринбург.

Клиника в Красноуральске — это пятый совместный проект УГМК и «Микрохирургии глаза». Кроме неё, уже работают представительства в Верхней Пышме, Серове, Ревде и Кировграде. В планах — открыть отделение в Реже.