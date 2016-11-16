В 2017 году появятся электронные больничные листы

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Соответствующий законопроект внесён в Государственную думу.

Законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа, подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ, уже одобрила комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности. Согласно документу, предусматривается возможность использования листка нетрудоспособности как в бумажном виде, так и в форме электронного документа.

Электронные больничные будут формироваться в автоматизированной информационной системе, заверяться электронной подписью уполномоченных лиц и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.

Использование такой технологии значительно снизит трудоёмкость обработки документов, позволит гражданам получать информацию о выплатах через Единый портал госуслуг. Ожидается также, что появление электронных больничных в десять раз снизит расходы Фонда социального страхования на изготовление бумажных бланков.