В Екатеринбурге обучили инструкторов по лечебному плаванию

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

В Областном центре реабилитации инвалидов подготовили специалистов Ватсу — уникальной телесной терапии, которая проводится в бассейне с тёплой водой.

Десятидневный курс профессиональной подготовки прошли восемь человек — инструкторы по физической реабилитации центра и студенты Уральского государственного университета физической культуры.

Методику Ватсу используют современные клиники, реабилитационные центры и SPA-салоны по всему миру. Её рекомендуют пациентам с неврологическими нарушениями и тем, кто получил различные травмы. Упражнения в бассейне помогают уменьшить боль, поэтому могут быть дополнением к другой терапии. Нередко Ватсу используют для подготовки к родам и в качестве расслабляющей процедуры для снижения уровня стресса.

Обучение в Екатеринбурге провели первый сертифицированный преподаватель Ватсу в России Юрий Львов и один из самых опытных инструкторов по Ватсу в мире, основатель школы «International School of Watsu» Джиованни Баккарани. До этого в России было лишь около 15 аккредитованных специалистов Ватсу. После сдачи зачёта студенты получили сертификаты, подтверждающие, что они допущены к проведению сеансов. Подготовленные инструкторы будут работать в свердловских центрах реабилитации.