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Попрощаться с жизнью в прямом эфире

17 ноября 2016, 16:25 / Общество
Школьники, сбежавшие из дома и открывшие огонь по полиции, объясняли своё поведение тем, что их «достали» родители. Фото: instagram.com

Школьники, сбежавшие из дома и открывшие огонь по полиции, объясняли своё поведение тем, что их «достали» родители. Фото: instagram.com

  • Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Во вторник утром в Каменске-Уральском скончалась 14-летняя девочка, которая накануне спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. Девятиклассница Катя решила не просто свести счёты с жизнью, но и рассказать об этом всему миру. За несколько часов до рокового шага девушка написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько статусов о том, что она собирается сделать, и попрощалась с друзьями. В этой «показушности» самый большой ужас сегодняшних детских самоубийств.

«Вариков ноль»

Погоня за «лайками» в соцсетях доходит до абсурда. Свою долю популярности суицидники в итоге получают, но насладиться ею у них уже не получается… За несколько дней до случая в Каменске-Уральском на всю страну прославились «псковские стрелки». Двое 15-летних подростков поссорились с родителями, сбежали из дома, забаррикадировались на даче в посёлке недалеко от Пскова, взломали сейф с оружием и открыли огонь по полицейским. В течение нескольких часов школьники вели прямую видеотрансляцию происходящего в Интернете. «Не волнуйтесь, уходить буду красиво!» – написал каждый из них на своих страницах ВКонтакте.

На видеозаписях ребята не выглядят безумными или потерянными. Они шутят, много матерятся, рассказывают, как стреляли из окна по «бобику», и показывают, за какими кустами затаились «копы». Денис и Катя называют себя Бонни и Клайдом (известные американские преступники времён Великой депрессии, убитые полицейскими) и смеются над тем, что «менты испугались 15-летних детей». Кажется, что они воспринимают всё это как игру, и сокрушаются, что их смотрит слишком мало зрителей. «Люди, нам скинуть телевизор из окна и стрелять по нему? – спрашивает Катя во время прямой трансляции у комментаторов видео. – Всё равно делать больше нечего. Ждать, пока нас начнут штурмовать, задолбаемся!»

На последнем видео девушка уже шмыгает носом. Подростки признаются, что выкинули в окно всё оружие, что они окружены СОБРом, и у них есть 40 минут для того, чтобы сдаться. «У нас вообще вариков ноль!» – отвечают они на вопрос комментатора, есть ли у них какие-то варианты. Через несколько минут после этой фразы при штурме дома бойцы

СОБРа найдут тела детей с огнестрельными ранениями. По предварительной версии, Денис сначала застрелил Катю, потом себя. Как это соотносится со словами подростков о том, что оружия у них больше нет – пока непонятно.

Что становится причиной детского суицида – в каждом случае надо разбираться отдельно. Председатель Ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин придерживается мысли о том, что большинство подростков уходят из жизни, потому что испытывают страх перед ней.

– Модель жизни под опекой родителей, которая существовала у детей раньше, перестаёт их удовлетворять. А жить самостоятельно они пока не умеют, – пояснил Георгий Амусин. – Кроме того, подростки очень восприимчивы к тому, что происходит вокруг. Я встречался с родителями ребят, которые ушли из жизни. Это хорошие, заботливые родители. Но у них не получилось выстроить диалог с ребёнком. Этому стоит поучиться вообще всем людям. В подростковом возрасте хочется выглядеть значимым в глазах других. Сегодня для этого есть социальные сети. Все эти предсмертные записки – иллюзия своей важности. Надежда на то, что кто-то их прочитает и обратит внимание, хотя бы когда человека уже не станет.

«Отдыхаю с любимой» – подписал одно из последних своих фото в Инстаграме 15-летний Денис. Фото: instagram.com

«Группы смерти»

Несколько месяцев назад по Интернету прокатилась волна обеспокоенности тем, что во ВКонтакте существуют так называемые «группы смерти», в которых детей подстрекают к самоубийству. Там романтизируется добровольный уход из жизни и периодически публикуются призывы сделать это коллективно. На днях Следственный комитет России задержал в Подмосковье 21-летнего администратора нескольких из таких групп Филиппа Будейкина. Его взяли в собственной квартире, где он попытался залезть под диван. Он подозревается в доведении до самоубийства не менее 15 подростков из разных регионов России.

За несколько дней до этого он дал интервью изданию «Санкт-Петербург.ру», в котором подтвердил, что склонял подростков к суициду, но не раскаивается: «Да. Я действительно это делал. Они умирали счастливыми. Я дарил им то, чего у них не было в реальной жизни: тепло, понимание, связь». Свою деятельность он называет «очисткой общества от биомусора» и добавляет, что у него биполярное расстройство личности. Здоров ли на самом деле молодой человек, ещё предстоит определить, но уже сейчас это вызывает серьёзные сомнения. Как и то, что из сказанного им – правда, а что – желание покрасоваться перед публикой, прикрывшись анонимностью в Интернете.

Статистики, говорящей о том, сколько человек на самом деле шагнули с крыши, поддавшись пропаганде в соцсетях, не существует. Но если хотя бы один подросток, у которого неизбежные для этого возраста проблемы в школе, ссоры с родителями и несчастная любовь, найдёт в такой группе поддержку в его стремлении распрощаться с жизнью – это уже катастрофа. Закрыть подозрительную группу реально. Но для этого необходимо заявление от неравнодушного пользователя.

– Существует единый реестр запрещённой информации. В нём любой человек может оставить заявку с просьбой проверить ту или иную страницу в Интернете, – пояснила «ОГ» специалист уральского управления Роскомнадзора Алёна Шевченко. – В заявке следует перечислить признаки, по которым вы считаете информацию опасной, прикрепить скриншот страницы и её гиперссылку, а также указать свои контактные данные. Заявки по пропаганде суицида рассматривает Роспотребнадзор. Если нарушения действительно будут выявлены, то страницу заблокируют.

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