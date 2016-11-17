Не воскрешён, но вечен

Вкладыш с личной информацией из смертного медальона Алексея Решетова, а также копии архивных документов, где есть упоминание о солдате, теперь будут храниться у его внучатой племянницы Ксении Сабаниной. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Смертный медальон красноармейца Алексея Решетова из Красноуральска, погибшего в 1941 году в Карелии, передали родственникам. Благодаря работе поисковых отрядов Архангельской и Свердловской областей спустя 75 лет семья наконец-то узнала, где и при каких обстоятельствах погиб фронтовик.

Торжественная передача смертного медальона Алексея Решетова с вкладышем – небольшим листочком с личной информацией – родственникам состоялась в Уральском государственном педагогическом университете на межрегиональном семинаре, посвящённом работе поисковых отрядов. Принимала ценную находку внучатая племянница красноармейца Ксения Сабанина (в девичестве Решетова).

Последнее фото Алексея Решетова (справа) с младшим братом Геннадием перед уходом на фронт. Фото: Неизвестный фотограф

– Про родного брата своего дедушки я знаю очень мало, потому что и сам дед плохо его помнил. Когда Алексей ушёл на фронт, деду Геннадию было лет пять-шесть. Известно нам было лишь то, что он пропал без вести, – рассказывает Ксения Сабанина. – У меня сейчас ощущение, близкое к тому, когда человек возвращается домой. Это очень важно для нашей семьи, это наша история.

Именно Ксения сейчас является хранителем семейного альбома, где есть единственная фотография Алексея со своим младшим братом. Показывая её своей маленькой дочке Любочке, теперь она сможет рассказать о судьбе их предка.

Останки Алексея Решетова и смертный медальон были найдены ещё в 1990-е годы в Карелии поисковым отрядом «Эдельвейс» из Архангельской области. Однако текст на вкладыше медальона оказался выцветшим, долгое время его не могли прочитать. Удалось это сделать лишь благодаря современным технологиям – высветлили и получили более чёткие контуры букв. Так определили имя, фамилию и отчество: Решетов Алексей Самойлович.

– Дальше из различных архивных источников удалось узнать, что он 1915 года рождения, призвали его в 1941 году из Красноуральска Свердловской области. Был рядовым 263-й стрелковой дивизии, – рассказывает Татьяна Хардина, председатель совета Свердловского регионального отделения «Поискового движения России». – Погиб Алексей Решетов 25 августа 1941 года. В этот период 263-я

стрелковая дивизия находилась на одном из самых напряжённых участков Карельского фронта – около станции Лоухи Кировской железной дороги. Здесь с начала июля 1941 года велись тяжелейшие бои с многократно превосходящими силами противника. Дивизия вступила в бой 12 августа. Ценой собственной жизни красноармейцы не дали врагу захватить станцию и спасли от блокады Кировское направление железной дороги. Алексею было всего 26 лет.

По данным центрального архива Министерства обороны, в боях на Карельском фронте погибло около 15 тысяч советских солдат, половина из которых до сих пор считаются без вести пропавшими, но Алексея Решетова среди них уже нет.

Перезахоронен свердловский красноармеец ещё в 1990-е годы в братскую могилу в посёлке Сосновый Республики Карелия, а имя его увековечено в электронной версии «Книги памяти Свердловской области».

Эта история – один из ярких примеров того, насколько сложна и важна работа поисковых отрядов. У нас в области сейчас их 62, и уже много лет взрослые и школьники выезжают на поиски в другие регионы. В 2016 году около 350 поисковиков поработали в Новгородской, Ленинградской, Московской, Псковской, Смоленской областях, а также в Карелии. Сейчас они анализируют свои находки, возможно, это поможет многим таким семьям, как Решетовы, выяснить судьбу своих пропавших без вести родственников.