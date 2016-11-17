Автор


Не воскрешён, но вечен

17 ноября 2016, 16:29 / Общество
Вкладыш с личной информацией из смертного медальона Алексея Решетова, а также копии архивных документов, где есть упоминание о солдате, теперь будут храниться у его внучатой племянницы Ксении Сабаниной. Фото: Алексей Кунилов

Вкладыш с личной информацией из смертного медальона Алексея Решетова, а также копии архивных документов, где есть упоминание о солдате, теперь будут храниться у его внучатой племянницы Ксении Сабаниной. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Смертный медальон красноармейца Алексея Решетова из Красноуральска, погибшего в 1941 году в Карелии, передали родственникам. Благодаря работе поисковых отрядов Архангельской и Свердловской областей спустя 75 лет семья наконец-то узнала, где и при каких обстоятельствах погиб фронтовик.

Торжественная передача смертного медальона Алексея Решетова с вкладышем – небольшим листочком с личной информацией – родственникам состоялась в Уральском государственном педагогическом университете на межрегиональном семинаре, посвящённом работе поисковых отрядов. Принимала ценную находку внучатая племянница красноармейца Ксения Сабанина (в девичестве Решетова).

Последнее фото Алексея Решетова (справа) с младшим братом Геннадием перед уходом на фронт. Фото: Неизвестный фотограф

– Про родного брата своего дедушки я знаю очень мало, потому что и сам дед плохо его помнил. Когда Алексей ушёл на фронт, деду Геннадию было лет пять-шесть. Известно нам было лишь то, что он пропал без вести, – рассказывает Ксения Сабанина. – У меня сейчас ощущение, близкое к тому, когда человек возвращается домой. Это очень важно для нашей семьи, это наша история.

Именно Ксения сейчас является хранителем семейного альбома, где есть единственная фотография Алексея со своим младшим братом. Показывая её своей маленькой дочке Любочке, теперь она сможет рассказать о судьбе их предка.

Останки Алексея Решетова и смертный медальон были найдены ещё в 1990-е годы в Карелии поисковым отрядом «Эдельвейс» из Архангельской области. Однако текст на вкладыше медальона оказался выцветшим, долгое время его не могли прочитать. Удалось это сделать лишь благодаря современным технологиям – высветлили и получили более чёткие контуры букв. Так определили имя, фамилию и отчество: Решетов Алексей Самойлович.

– Дальше из различных архивных источников удалось узнать, что он 1915 года рождения, призвали его в 1941 году из Красноуральска Свердловской области. Был рядовым 263-й стрелковой дивизии, – рассказывает Татьяна Хардина, председатель совета Свердловского регионального отделения «Поискового движения России». – Погиб Алексей Решетов 25 августа 1941 года. В этот период 263-я

стрелковая дивизия находилась на одном из самых напряжённых участков Карельского фронта – около станции Лоухи Кировской железной дороги. Здесь с начала июля 1941 года велись тяжелейшие бои с многократно превосходящими силами противника. Дивизия вступила в бой 12 августа. Ценой собственной жизни красноармейцы не дали врагу захватить станцию и спасли от блокады Кировское направление железной дороги. Алексею было всего 26 лет.

По данным центрального архива Министерства обороны, в боях на Карельском фронте погибло около 15 тысяч советских солдат, половина из которых до сих пор считаются без вести пропавшими, но Алексея Решетова среди них уже нет.

Перезахоронен свердловский красноармеец ещё в 1990-е годы в братскую могилу в посёлке Сосновый Республики Карелия, а имя его увековечено в электронной версии «Книги памяти Свердловской области».

Эта история – один из ярких примеров того, насколько сложна и важна работа поисковых отрядов. У нас в области сейчас их 62, и уже много лет взрослые и школьники выезжают на поиски в другие регионы. В 2016 году около 350 поисковиков поработали в Новгородской, Ленинградской, Московской, Псковской, Смоленской областях, а также в Карелии. Сейчас они анализируют свои находки, возможно, это поможет многим таким семьям, как Решетовы, выяснить судьбу своих пропавших без вести родственников.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

23 минуты назад

В областном центре реабилитации инвалидов построят третью очередь
Вчера комитет по соцполитике Заксобрания Свердловской области провёл выездное заседание в Областном центре реабилитации инвалидов (ОЦРИ), где вместе с представителями министерств и общественных организаций депутаты обсудили вопросы доступной среды. Место выбрали неслучайно — почти год назад в центре заработал второй корпус, а на ближайшую перспективу запланировано строительство третьей очереди центра.

24 минуты назад

На очистку Черноисточинского водохранилища потребуется пять лет
В Нижнем Тагиле резко обострилась ситуация с качеством воды. В плане, который предложило министерство природных ресурсов Свердловской области, 15 пунктов — от ликвидации плавучих островов с водоёма до строительства очистных сооружений канализации посёлка, который стоит на берегу. Общественники, чиновники и представители надзорных органов объединились в борьбе за качество водоснабжения второго в регионе города и провели вчера первое заседание межведомственной комиссии.

59 минут назад

Виртуальная экскурсия на игрушечный завод
«Золотой век» металлических игрушек производственного объединения «Радуга» закончился с развалом СССР. Кризис 1990-х предприятие пережить не смогло: рынок заполонили более дешевые, яркие и необычные игрушки из Китая, спрос на изделия Верхней Пышмы стал падать. Увы, качество, надёжность и безопасность (строго соблюдался ГОСТ и санитарные правила) игрушек отошли на второй план. От полного разорения предприятие спасла УГМК — в 2001 году «Радуга» стала одним из подразделений компании. Увы, сохранить производство игрушек это не помогло, но завод не был разрушен, а теперь уже бывшие сотрудники «Радуги» не остались у пустого корыта.

час назад

Металлические игрушки фабрики «Радуга»
На протяжении полувека в Верхней Пышме на производственном объединении «Радуга» производили металлические игрушки: машинки, самолёты, коляски, кухоньки… Эти игрушки полюбили не только в Советском Союзе, но и в других странах: изделия верхнепышминских мастеров экспортировались в Чехословакию, Болгарию, Кубу, Польшу, Францию, Англию, Италию, Данию, Монголию, Венгрию, Норвегию — всего в 23 государства. Сегодня небольшая экспозиция, посвященная игрушкам «Радуги» представлена в Верхнепышминском историческом музее.

2 часа назад

Не воскрешён, но вечен
Свердловский солдат «вернулся» на Родину

2 часа назад

Попрощаться с жизнью в прямом эфире
Во вторник утром в Каменске-Уральском скончалась 14-летняя девочка, которая накануне спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. Девятиклассница Катя решила не просто свести счёты с жизнью, но и рассказать об этом всему миру. За несколько часов до рокового шага девушка написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько статусов о том, что она собирается сделать, и попрощалась с друзьями. В этой «показушности» самый большой ужас сегодняшних детских самоубийств.

3 часа назад

Легендарные свердловские бренды: игрушки «Радуга»
На этих игрушках выросло не одно поколение советских детей. Девочки мечтали получить в подарок кухонный гарнитур «Анютка» — совсем как настоящий! А мальчики стремились собрать полную коллекцию игрушечных автомобилей — от старинного «Фаэтона» до различных модификаций грузовика «Урал»… Ещё один легендарный бренд Среднего Урала — игрушки верхнепышминского производственного объединения «Радуга».

19 часов назад

Самого знаменитого писателя Урала обвинили в махинациях со стажем
В 1933 году на заседании объединённой партийной группы Уральского истпарта (комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)), партийного архива и Музея революции из рядов Всесоюзной коммунистической партии большевиков был исключён писатель Павел Бажов — автор «Малахитовой шкатулки», тогда ещё ненаписанной.

16 ноября 2016

Спасёт ли баня от всех болезней?
«Посильнее поддай да хлещи веничком, не расслабляйся» — такой подход к парению в русской бане знаком наверняка многим жителям нашей страны. Насколько он правильный и как сделать, чтобы банька действительно положительно влияла на наше здоровье, «ОГ» рассказал Алексей ЛОБАНОВ, лучший парильщик Екатеринбурга по итогам Первого открытого чемпионата «Парильщик года-2016», который прошёл недавно в столице Урала.

16 ноября 2016

В 2017 году появятся электронные больничные листы
Соответствующий законопроект внесён в Государственную думу.

Последние новости
Что было раньше