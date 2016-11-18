Жители столицы Урала написали письмо в будущее

Капсулу времени под звуки оркестра опустили под землю на глубину нескольких метров и забетонировали. Фото: ekmap.ru

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

В 1973 году в Историческом сквере Свердловска была заложена капсула времени с письмом к жителям города ХХI века. Событие было приурочено к 250-летию города.

Открыть капсулу решили через 50 лет — в 2023 году, ровно через 300 лет после образования города. Внутрь заложили обращение городских руководителей к потомкам, стенограмму торжественного заседания горсовета, посвящённого юбилею Свердловска, а также значимые символы того времени: записи песен, плёнки художественных кинофильмов, книги, Указ о награждении города орденом Ленина и портреты почётных граждан.

Текст письма, заложенного в капсулу времени, торжественно зачитал слесарь-лекальщик машиностроительного завода имени Калинина, Герой Социалистического Труда Иван Травников. Авторы послания были уверены, что наши потомки будут жить при коммунизме и к 2023 году «приумножат революционные и трудовые традиции».

Однако металлическую крышку, закрывающую капсулу, сняли раньше положенного — в августе 2006-го. Выдвигались две версии случившегося: либо крышку саркофага случайно снесло какое-то транспортное средство при демонтаже летнего кафе, располагающегося неподалёку, либо мошенники сделали это нарочно. Однако сквозь слой бетона добраться до внутренностей капсулы вандалам (если это были они) так и не удалось. Символы советского прошлого были переданы в фонд городского архива, а крышка возвращена на место.