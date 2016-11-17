В областном центре реабилитации инвалидов построят третью очередь

В ОЦРИ находится единственный в области бассейн для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он оборудован акватренажёрами и специальным подъёмником, позволяющим погружать в воду людей с тяжёлыми двигательными нарушениями. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Вчера комитет по соцполитике Заксобрания Свердловской области провёл выездное заседание в Областном центре реабилитации инвалидов (ОЦРИ), где вместе с представителями министерств и общественных организаций депутаты обсудили вопросы доступной среды. Место выбрали неслучайно — почти год назад в центре заработал второй корпус, а на ближайшую перспективу запланировано строительство третьей очереди центра.

Перед началом заседания директор центра Татьяна Онохова провела для гостей небольшую экскурсию по второму корпусу, строительство и оснащение которого обошлось областному бюджету в 568 миллионов рублей. Здесь расположены единственный в области бассейн, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья, гидрооздоровительный комплекс, спортзал, современные тренажёры, уютный гостиничный комплекс. Как отметила председатель правления Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елена Леонтьева, которая тоже проходила реабилитацию в ОЦРИ, обстановка в центре кардинально отличается от того, что обычно приходится видеть в больницах — дизайн помещений, разработанный с учётом советов психологов, настраивает на позитив, а жить в комнатах очень удобно.

Сегодня в учреждении работают 260 сотрудников: 14 процентов из них — инвалиды, в том числе два колясочника. По госзаданию ОЦРИ может принять 52 клиента, а с учётом мест для сопровождающих, предусмотренных в гостиничном комплексе, здесь могут разместиться до 82 человек.

— Проект разрабатывался и внедрялся при участии не только архитекторов и строителей, но и тех, ради кого это создавалось. Это чувствуется на каждом шагу, — отметил председатель комитета по соцполитике Заксобрания области Вячеслав Погудин. — По сути, это центр апробации новых технологий и решений, который помогает людям с ограничениями в передвижениях полноценно адаптироваться к условиям городской среды. Это наша первая ласточка — мы можем сказать, одна из лучших в России. Мы должны помогать этому учреждению и тиражировать этот опыт для других территорий области. Сейчас планируется строительство третьей очереди центра, а на это нужны средства, решение о выделении которых принимают в том числе депутаты Законодательного собрания. Думаю, сегодняшний визит был им полезен.

Как рассказала первый замминистра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская, сегодня в Свердловской области — более 300 тысяч инвалидов. Хотя за пять с половиной лет численность инвалидов в регионе уменьшилась на 10 процентов, треть населения области — это пенсионеры, которые тоже нуждаются в комфортной городской среде.