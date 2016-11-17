На очистку Черноисточинского водохранилища потребуется пять лет

Черноисточинское водохранилище нужно не только очистить от плавучих островов, но и обеспечить дополнительный приток воды в него из протекающих поблизости рек. Фото: livejournal.com

Опубликовано в №215 от 18.11.2016 под заголовском «Черноисточинский пруд через пять лет будет чистым»

В Нижнем Тагиле резко обострилась ситуация с качеством воды. В плане, который предложило министерство природных ресурсов Свердловской области, 15 пунктов — от ликвидации плавучих островов с водоёма до строительства очистных сооружений канализации посёлка, который стоит на берегу. Общественники, чиновники и представители надзорных органов объединились в борьбе за качество водоснабжения второго в регионе города и провели вчера первое заседание межведомственной комиссии.

Проблема

Черноисточинское водохранилище обеспечивает живительной влагой не только промышленные предприятия, но и весь Дзержинский район Нижнего Тагила. Проблема с качеством воды из него появилась год назад. А ведь ещё в середине нулевых годов Россиийский научно-исследовательский институт использования и охраны водного хозяйства в своём заключении писал: «Качество воды в Черноисточинском, оценённое по эколого-санитарным показателям, соответствовало II — III классам — от очень чистой до слабозагрязнённой». Но не прошло и десяти лет, как ситуация изменилась с точностью до наоборот. Этим особенно жарким летом вода мощно зацвела уже в конце июня, а чуть позже от чрезмерного разрастания водорослей стала массово погибать рыба. «Областная газета» писала об этом. Как выяснилось, не от химических «выбросов», а от банальной нехватки кислорода из-за цветения сине-зелёных водорослей. А если уж рыба гибнет, то как же людям пить такую воду?

— Холодная вода поступает со специфическим явно ощутимым запахом, особенно по утрам, — делится впечатлениями с «ОГ» председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. — 12 и 14 ноября вода была такова, что даже отстоянной нельзя было поливать цветы.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения Черноисточинского водохранилища, которое входит в особо охраняемую природную зону.

— В загрязнении, засорении и истощении водоёма виновны не только Нижнетагильский «Водоканал» и жители посёлка, сливающие в водоём стоки, — поясняет прокурор Денис Исаков. — Десятилетиями водохранилище заиливалось, а ил никто не вычищал. Не убирались погибшие и гниющие деревья по берегам. Поблизости находятся турбазы — они тоже влияли на ситуацию. Местные жители намеренно разрушали дамбу, которая препятствовала попадению канализационных стоков из посёлка в водоём, — есть даже фотографии экскаватора с госномером и свидетели этого.

— Вот посмотрите, дамбу разрушили сразу в нескольких местах, — заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев в режиме реального времени при помощи Интернета и съёмки из космоса показывает на экране карту Черноисточинска. — Если прежде стоки из посёлка отстаивались у берега, не нанося вреда водоёму, то теперь они загрязнили всю акваторию.

На гидроузле Черноисточинского водохранилища введено гиперхлорирование. Фото: Рамиль Хакимов

Видимо, владельцам прибрежных домов хотелось выходить на своих яхтах и катерах в пруд по прямой, не обходя дамбу. Ленинский районный суд Нижнего Тагила ещё весной 2014 года вынес решение о необходимости её восстановления, однако до сих пор это решение не выполнено. Повлияла на ухудшение ситуации и хлорелла — ею муниципалитет в 2011 году намеренно заселил водохранилище, надеясь на то, что одноклеточные зелёные водоросли будут чистить пруд. Но увы. Специалисты РНИИ использования и охраны водных ресурсов неделю назад вынесли вердикт: «Эффекта улучшения состояния водоёма не произошло, наоборот, водоём продемонстрировал ускоренную деградацию»…

— Сошлось несколько факторов, — считает Вячеслав Тюменцев. — Хлорелла, дамба, очень жаркое лето. А ещё в устье реки Каменка, которая питает пруд, вошёл плавучий остров и перекрыл его. Без поступающей воды бассейн обмелел.

Решение

Дополнительный приток воды в искусственное озеро улучшит естественные природные процессы, соглашается с минприроды эколог Андрей Волегов. Ведь и сейчас в местах впадения рек в Черноисточинском растут кувшинки — значит, чистая вода там есть.

— Областные ведомства, мэрия Нижнего Тагила и общественники выработали общий план действий по реабилитации Черноисточинского водохранилища, — поясняет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. — Реализация потребует пять лет — план рассчитан до 2021 года. В первую очередь предстоит очистить шламонакопитель, отремонтировать дамбу, коллектор и гидротехнические сооружения, построить очистные сооружения. Тогда водохранилище будет спасено, а жители Нижнего Тагила смогут получать чистую воду.