Любимые женщины Жукова

Александра Диевна, дочери Эра (вверху) и Элла, маршал. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см. «ОГ» за 07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 10.08.16, 19.09.16, 13.10.16, 09.11.16).

Жену нашёл… за печкой

Когда грянула Гражданская война, унтер-офицер Жуков пошёл добровольцем в Красную армию. Воевать приходилось, кстати, и на Урале. Однажды при подавлении мятежа в Воронежской губернии на станции Анна кавалеристы Жукова нашли в одном из домов двух девушек, спрятавшихся за печку. Жукову сразу приглянулась 20-летняя учительница Александра Зуйкова.

Командир эскадрона Жуков принял Александру в отряд писарем. Они и брак оформили в 1922 году, в походно-обозной жизни документы потерялись, и Жуков формально был холост до 1953 года. Но первой любовью некоторые биографы маршала считают всё же Марию Волохову, медсестру саратовского госпиталя, где он лечился после ранения в 1919 году. После краткосрочного романа кавалерист отправился на фронт, а вновь они встретились уже после войны в Минске, когда Жуков был уже с Александрой Диевной. Роман вспыхнул с новой силой, и красный командир шесть лет жил, по сути, на два дома. В 1929 году Александра родила девочку Эру, а через полгода Мария — Маргариту. От Маргариты семья Жуковых позже ещё хлебнёт горя, поскольку женщиной она оказалась настырной и пробивной.

Однако у известного уральского спортивного журналиста и писателя, автора четвёртой книги о Жукове, которая вот-вот выйдет в издательстве «Пакрус», Сергея Гущина другое мнение:

— Да это была очень хорошая знакомая Александры Диевны! Она одно время приболела, и у Жукова случился с Марией такой продолжительный роман. И дочь Маргариту он признавал и помогал ей материально, продпайками, что было дороже денег, но держал на расстоянии и, что называется, «в узде». Только после его смерти через суд Маргарита стала Георгиевной и Жуковой. Начала ездить и выступать с лекциями об отце, рассказывать о его жизни, а сама-то и в дом не была вхожа. В 1993 году даже фонд памяти Жукова создала.

Жёны генеральские и походно-полевые

И здесь мы, дорогой читатель, не можем обойти вниманием такую щекотливую тему, как походно-полевые жёны (ППЖ) наших военачальников, которые были у многих на фронте.

Была такая женщина и у Георгия Константиновича — военфельдшер Лидия Захарова, которая любила его беззаветно и прошла с ним неразлучно все фронты. И даже в Одессу поехала за ним, и на Урал приезжала, всегда была рядом, но как только появлялась Александра Диевна, тихо исчезала. Жуков наградил её всего-то одной медалью, но помог получить квартиру в Москве. Когда Жукова обвинили в неподобающих амурных похождениях, он объяснялся по этому поводу с секретарём ЦК Ждановым, отмёл все наветы, но от Лидочки, как её звали в окружении командующего, не отрёкся. Биографы маршала не исключают, что Жуков даже и жениться мог бы на ней — он очень душевно к ней относился — если бы она родила мальчика, о чём он всю жизнь мечтал.

С Александрой Диевной у Жукова были непростые отношения. С одной стороны, боевая подруга и мать двух горячо любимых дочерей, а с другой… Ну ладно, можно допустить, что жёнам на фронте не место, хотя генерал Горбатов и на фронте не расставался с женой. Других примеров не знаю, да и об этом сужу по фильму «Генерал Горбатов», где военачальника играл наш земляк Владимир Гостюхин. Помнится, при социализме да и сейчас, наверное, есть какие-то установки, было негласное правило: ни один дипломат или представитель иной какой-то серьёзной службы не должен быть за рубежом без жены более трёх месяцев. Иначе возрастает риск попасть на крючок «кому надо» — через женщин. Никакого морализаторства, чистая физиология, её же никто не отменял.

И мы даже немного поспорили с доктором исторических наук Андреем Сперанским на эту тему:

— Как мужчина я понимаю ход вашей мысли. Но тогда по этой логике и солдаты должны на фронт уходить вместе с жёнами, а это уже не армия, а партизанский отряд какой-то…

По воспоминаниям современников, Жуков был мужчиной крепким, невысоким, рост где-то метр 68 см при весе более ста килограммов, и это были сплошные мышцы. Энергия била буквально через край. И очень трудно представить его аскетом, тем более что многие женщины отвечали ему взаимностью. Ну ладно, согласимся с тем, что жёнам не место на

войне. Но ведь и на Урале Александра Диевна бывала наездами, хотя дочерям здесь очень нравилось, особенно полюбили они верховую езду, занимались ею и в Москве. Сергей Гущин приводит такой забавный факт. У одного из сыновей генерала Бугрова, жившего в соседнем домике, была дворовая собака Тобик, добрейшее существо, которое радовалось любому жителю резиденции командующего в Зелёной Роще. Кроме Александры Диевны. Буквально вставал у неё на пути. Жуков даже шутил по этому поводу, что она так редко приезжает, что даже собака не признаёт её своей. Да, были повар, шофёр, обслуга — хозяйки не было. И нужно ли удивляться тому, что она появилась…

Последняя любовь

В 1950 году у Жукова случился микроинфаркт, и к нему приставили врача окружного госпиталя Галину Семёнову. Маршал влюбился сразу, как мальчишка, хотя ему было уже 54 года, а ей — 24. После недолгой осады он покорил её сердце и, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Галина Александровна и впрямь была хороша — стройная брюнетка с зелёными глазами.

Когда опала кончилась и Жукова перевели в Москву, он добился и её перевода в госпиталь имени Бурденко, выхлопотал квартиру. И вновь началась жизнь на два дома. Александра Диевна, конечно, всё знала, но семейными скандалами маршала не прошибёшь. Хотя зарегистрировать брак всё же пришлось. Но он продолжал жить на две семьи. Тогда уже законная супруга прибегла к испытанному средству — накатала телегу на Жукова Хрущёву. Разбор поручили Екатерине Фурцевой, она предложила уволить Семёнову из армии, но дело замяли. Донос жены выстрелил позже, в 1957 году, когда Жукова сняли со всех постов.

В том же году Галина Семёнова родила Жукову дочь Марию, но развёлся Жуков с Александрой Диевной только 18 января 1965 года, а 22 января уже женился на Галине Семёновой, с которой они жили вместе недолго, но счастливо. Догнали болезни. Они и умерли-то почти вместе, с разницей в полгода…

Георгий Константинович и Галина Александровна Жуковы. Фото: museum-zhukov.ru