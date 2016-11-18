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Гаджеты не заменят маму

18 ноября 2016, 17:02 / Общество
Двухлетняя свердловчанка закрылась в комнате, чтобы уединиться с любимой электронной игрушкой. Фото: Служба спасения «Сова»

Двухлетняя свердловчанка закрылась в комнате, чтобы уединиться с любимой электронной игрушкой. Фото: Служба спасения «Сова»

  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016

На днях в Екатеринбурге двухлетняя девочка закрылась в комнате и настолько увлеклась играми на планшете, что пришлось вызвать спасателей, чтобы открыть дверь. Когда специалисты вскрыли замок, ребёнок продолжал играть на планшете, не обращая внимания на шум и посторонних людей в комнате. Мы расспросили специалистов о том, насколько вредны гаджеты для детей и со скольки лет ребёнку стоит давать в руки планшет.

Рустам МУСЛУМОВ, доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ, кандидат психологических наук:

— В возрасте от одного до трёх лет ребёнок должен изучать мир через предметы разных фактур, размеров, веса, играть в кубики и конструктор. В будущем это повлияет на его способность мыслить. Если вместо кубиков ребёнка занимать гаджетами, его предметное развитие замедляется. Ещё при работе на планшете большой палец, как правило, не задействован, от этого нарушается мелкая моторика у детей. Излишняя увлечённость гаджетами может привести к тому, что внимание сужается и фиксируется на одном предмете, а остальные окружающие факторы игнорируются. С трёх до шести лет дети должны играть со сверстниками, чтобы понимать мотивы поведения и учиться жизни в социуме. Однако если совсем не давать ребёнку в руки гаджеты, можно вычеркнуть его из современной среды. Без планшетов и компьютеров уже невозможно представить мир. Я считаю, что знакомить человека с ними можно начиная с года, но нужно очень сильно контролировать время, проведённое за планшетом. Гаджеты не должны заменять детям маму.

Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр министерства здравоохранения Свердловской области:

— Согласно предписаниям Научного центра здоровья детей, до шести лет ребёнку вообще не надо давать в руки гаджеты, после шести можно 15 минут в день смотреть телевизор, после девяти — в течение часа в день использовать компьютер. Понятно желание родителей дать ребёнку планшет и заниматься своими делами, пока никто не отвлекает. Но последствия этого могут быть серьёзные. Гаджеты оказывают воздействие не только на глаза, но и на центральную нервную систему. От быстрого мелькания ярких картинок идёт большая нагрузка на пока ещё незрелый и восприимчивый ко всему головной мозг. В результате дети становятся возбудимыми, нервными, нарушаются сон и биоритмы, у них быстро формируются зависимости. Если использовать гаджеты с учебной целью, то надо через каждые 15 минут выполнять упражнения для глаз и всего тела.

Роман МЫЛИЦИН, директор Центра компетенции по операционной системе «Astra Linux» в УрФО:

— Гаджеты давать детям можно, но под присмотром родителей. Надо фильтровать информацию, которую получают дети через компьютеры и планшеты. Ребёнок никуда не денется от прогресса, надо обучать его пользоваться современными средствами связи. Моей дочери четыре года, она пользователь планшета с раннего возраста, но никаких проблем с этим нет. Никакого пиетета перед гаджетами она не испытывает, и зависимости у неё нет. Поиграет 10 минут и идёт играть в куклы. Если родители не делают из использования гаджетов особого события, то и дети будут к ним спокойно относиться.

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