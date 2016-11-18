Опасные маршруты маршруток

Зимой громоздкому общественному транспорту гораздо трудней маневрировать на дорогах. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

С начала года в столице Урала произошло 39 аварий с участием общественного транспорта, при этом пострадали 48 пассажиров, в основном в результате падения в салоне автобуса. Об этом журналистам сообщил начальник отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга Борис Черных.

Все дорожно-транспортные происшествия c участием маршруток и автобусов случились по вине водителей, работающих на частных маршрутах. Муниципальный транспорт в подобные происшествия попадает достаточно редко. Кроме того, в этом году в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД зафиксировали 3,5 тысячи нарушений правил дорожного движения машинами общественного транспорта. По словам Бориса Черных, одна из главных причин этого — низкая квалификация водителей, и прежде всего тех, кто приезжает работать из ближнего зарубежья. Но есть и другие причины — отсутствие в городе единой диспетчерской службы и единого расписания движения автобусов, плохое состояние дорог, а также дублирование некоторых маршрутов.

— Госавтоинспекция фиксирует нарушения после обращений граждан. Кроме того, зачастую используется принцип негласного контроля, когда сотрудник ГИБДД в штатской одежде садится в транспорт в качестве пассажира и отмечает нарушения правил дорожного движения. Также проводятся проверки по публикациям в средствах массовой информации. Так, в 2016 году проведено 88 подобных проверок, материалы по ним направлены в суды, в результате водители лишились прав, — рассказал Борис Черных.

Он отметил, что самыми злостными нарушителями оказались водители маршруток № 014, 05, 08, 012, 027, которые доставляют пассажиров в микрорайоны Академический и Уралмаш, а также маршрутки № 150, курсирующей между Екатеринбургом и Берёзовским.

За нарушения правил дорожного движения 48 водителям-мигрантам, работавшим на Среднем Урале, ограничили въезд на территорию нашей страны.

— Ждём вступления в силу поправок в закон о безопасности дорожного движения и Кодекс РФ об административных правонарушениях: с 1 июня 2017 года иностранным гражданам придётся получать российские водительские удостоверения. Пользоваться иностранными правами будет запрещено, — подчеркнул Борис Черных.

По его словам, в марте следующего года в Екатеринбурге будет создана единая диспетчерская служба, а летом начнёт действовать новая схема работы общественного транспорта.