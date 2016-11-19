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В Екатеринбурге появился ещё один завод

19 ноября 2016, 00:00 / Общество
Литография «Верх-Исетский завод» Адольфа Купфера, 1828 год. Фото: ru.wikipedia.org

Литография «Верх-Исетский завод» Адольфа Купфера, 1828 год. Фото: ru.wikipedia.org

  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016 

290 лет назад (в 1726 году) в Екатеринбурге начал свою работу второй в городе завод — цесаревны Анны (ныне — ВИЗ).

ВИЗ был построен на верхней плотине реки Исеть, когда стало ясно, что воды в реке будет достаточно, чтобы снабдить два завода (на тот момент уже несколько лет существовал Екатеринбургский железоделательный завод). А учитывая большую потребность в обеспечении русской армии и флота огнестрельным и артиллерийским оружием, через некоторое время на Верх-Исетском заводе стали отливать ядра и пушки.

Вся заводская продукция имела клеймо — «крест ширококонечный», которое было утверждено лично Вильгельмом де Геннином — одним из основателей Екатеринбурга. Он же (де Геннин) распорядился дать имя заводу в честь цесаревны Анны — дочери Петра I и Екатерины I. Но после её смерти в 1728 году завод стал называться Верх-Исетским.

Авторами рабочих чертежей завода, различных механизмов, а также пушек и гаубиц были олонецкие мастеровые Никифор Клеопин и Константин Гордеев.

— Любопытно, что с 1758 года и долгие годы Верх-Исетский завод был частным, сначала принадлежал графу Роману Воронцову, потом петербургскому миллионеру Савве Яковлеву и его потомкам, — рассказал Евгений Бурденков, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. — При этом ВИЗ составлял серьёзную конкуренцию Екатеринбургскому железоделательному заводу. Даже Александр I во время поездки на Урал в 1824 году был потрясён тем, какое качественное и хорошее оборудование имеется на Верх-Исетском заводе.

Мировую славу ВИЗу в начале XIX века принесла новая продукция — листовое кровельное железо. Его закупали многие страны, в том числе такие продвинутые в техническом отношении, как Англия и Франция.

Огромную роль сыграл Верх-Исетский завод и в годы Великой Отечественной войны. В сутки он выпускал около 250 авиационных снарядов, 2000 мин, 1000 гранат-лимонок, кроме того, здесь изготавливались хвостовые сопла снарядов легендарных «катюш».

Сейчас традиции Верх-Исетского завода продолжают сразу два предприятия — «ВИЗ-Сталь» и «ВИЗ». Первое занимается выпуском трансформаторной стали, а второе — стальных эмалированных изделий.

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