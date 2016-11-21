С 2017 года госуслуги станут дешевле

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В 2017 году в России подешевеют госуслуги, оформленные через Интернет, сообщает «Российская газета». Треть органов исполнительной власти получит право снижать размер пошлин за оформление документов на 30 процентов для тех, кто подал заявление в электронном виде.

Госдума уже одобрила поправки в Налоговый кодекс по этому поводу. Дешевле станут особенно популярные у населения услуги — оформление паспорта, постановка автомобиля на учёт и так далее.Сейчас оформление заграничного паспорта нового образца на десять лет стоит 3,5 тысячи рублей, в 2017 году скидка за заявку в Интернете может составить более тысячи рублей.

— Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет способствовать популяризации получения госуслуг в электронном виде, — пояснил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев.

При этом стоимость госуслуг снизят не только для физических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 миллионов россиян. Прирост пользователей в октябре 2016 года составил 1,7 миллиона человек.