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С 2017 года госуслуги станут дешевле

21 ноября 2016, 17:32 / Общество
  • Опубликовано в №217 от 22.11.2016 

В 2017 году в России подешевеют госуслуги, оформленные через Интернет, сообщает «Российская газета». Треть органов исполнительной власти получит право снижать размер пошлин за оформление документов на 30 процентов для тех, кто подал заявление в электронном виде.

Госдума уже одобрила поправки в Налоговый кодекс по этому поводу. Дешевле станут особенно популярные у населения услуги — оформление паспорта, постановка автомобиля на учёт и так далее.Сейчас оформление заграничного паспорта нового образца на десять лет стоит 3,5 тысячи рублей, в 2017 году скидка за заявку в Интернете может составить более тысячи рублей.

— Мы рассчитываем, что экономическое стимулирование будет способствовать популяризации получения госуслуг в электронном виде, — пояснил заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев.

При этом стоимость госуслуг снизят не только для физических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 миллионов россиян. Прирост пользователей в октябре 2016 года составил 1,7 миллиона человек.

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