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Птицефабрика «Свердловская» завалила мусором сельхозземли

21 ноября 2016, 17:35 / Общество
  • Опубликовано в №217 от 22.11.2016 

Свердловская птицефабрика заплатит 200 тысяч рублей за несанкционированную свалку, а также уничтожение отходов разных классов опасности путём запахивания мусора на землях сельхозначения. Нарушения выявила прокуратура в ходе проверки отделения «Белокаменное» Свердловской птицефабрики.

— Птицефабрика «Свердловская» при эксплуатации своего отделения «Белокаменное» допустила складирование отходов различных классов опасности (использованных отработанных автопокрышек, автомобильных камер, остатков полиэтиленовой тары, стеклянной тары — бутылок, бывших в употреблении предметов одежды, фрагментов ковровых изделий, мебели, отработанных деталей техники, фрагментов пластиковых строительных конструкций, металлолома) на землях сельскохозяйственного назначения в районе инкубатория без наличия специально оборудованных мест), — сообщили в прокуратуре Свердловской области. — Кроме того, было допущено перепахивание земель без предварительного удаления с полей указанных отходов.

В отношении юридического лица — ОАО «Птицефабрика «Свердловская» — возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при ином обращении с отходами производства и потребления»). В адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений закона.

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