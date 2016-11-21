Воспитатель детского сада собрала уникальную палеонтологическую коллекцию

Самый ценный экземпляр коллекции — отпечаток зубного аппарата геликоприона. Фото: пресс-служба УГГУ

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Палеонтолог-любитель из Красноуфимска Ольга Абросимова подарила геологическому музею Уральского государственного горного университета более 300 экземпляров окаменелостей возрастом примерно 280–290 миллионов лет. Уникальную коллекцию женщина собирала не один десяток лет.

Палеонтологией свердловчанка увлеклась ещё в детстве, когда ходила в школу юных геологов. В профессию детское увлечение так и не переросло, но хобби осталось на всю жизнь. С 1995 года в выходные и после работы воспитателем в детском саду Ольга Владиславовна отправлялась на раскопки на карьеры в окрестности Красноуфимска. Брала с собой детей, а позже и внуков.

— Младшему внуку сейчас шесть лет, старшему — девять. В походы они со мной ходят уже три года, с самого раннего возраста. Уже различают виды растений в окаменелостях, сами не раз находили трилобитов, знают, как выглядят кости динозавра. У них есть свои рюкзаки, профессиональная экипировка. Ходить на раскопки им очень нравится, глаза горят, — рассказала «ОГ» палеонтолог-любитель.

В коллекции свердловчанки — отпечатки и окаменелые раковины брахиопод (морские беспозвоночные животные) и головоногих моллюсков, панцири трилобитов (морских членистоногих) и зубы акул, которые обитали в море в районе современного Красноуфимска в пермский период палеозойской эры, то есть примерно 280–290 миллионов лет назад. Самый ценный экспонат — отпечаток челюсти геликоприона — огромного древнего предка акул, у которого нижняя челюсть была закручена в причудливую спираль. Такие находки чрезвычайно редки, они хранятся лишь в нескольких музеях мира.

— Коллекция хоть и любительская, но достаточно ценная. Она наиболее полно отражает фауну и флору Урала того времени, — поделился первыми впечатлениями директор Уральского геологического музея УГГУ Дмитрий Клеймёнов. — После первого осмотра экспонатов сотрудники музея уже сделали предположение, что некоторые из них смогут стать научным открытием. Например, часть окаменелостей головоногих моллюсков либо вообще найдены впервые, либо очень редко встречаются. По крайней мере, в распространённой профессиональной литературе мы пока не нашли о них никакой информации.

Окаменелости у Ольги Абросимовой не раз хотели купить. В Красноуфимск приезжали учёные из Москвы и Санкт-Петербурга, предлагали неплохие деньги, но свердловчанка была непреклонна — местные дары природы должны оставаться на родине.

— Я считаю, что наша земля даёт нам в дар все эти находки, поэтому продавать их как-то смешно. Надо беречь их в том месте, где они были найдены, и давать возможность всем желающими с ними познакомиться, — пояснила Ольга Владиславовна. — Раньше вся коллекция хранилась у меня дома, в шкафах, но я решила, что в музее ей будет самое место.