Лучший российский педагог по черлидингу – с Урала

Пройденные на занятиях упражнения Ольга советует повторять дома, например, делать «Мостик» или смотреть мультики в позах «Лягушка» или «Бабочка». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Педагог по художественной гимнастике и черлидингу из Екатеринбурга Ольга Возовикова заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Она единственная представляла Свердловскую область. До первого места Ольге Возовиковой не хватило одной десятой балла.

— Если я буду сейчас кричать, не пугайтесь и не обижайтесь, это чтобы все меня услышали, — начинает своё занятие Ольга Александровна очень мягким нежным голосом. Четырёх-пятилетние малышки, пришедшие на художественную гимнастику, притихли и внимательно слушают. Доброта и понимание — основной принцип взаимодействия с детьми, выработанный Ольгой за 20 лет работы педагогом.

Справка "ОГ" Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходил в 16-й раз, в этом году — в Красноярске. Организаторы — Министерство образования и науки РФ при поддержке Министерства спорта и Министерства культуры РФ. Педагоги соревновались в нескольких этапах. Вначале были городские и региональные отборы. Затем в заочном всероссийском приняли участие 180 педагогов дополнительного образования. И лишь 60 лучших из них, представляющие 32 субъекта России, вышли в финал. В финале конкурса Ольга Возовикова рассказала о себе, своём педагогическом кредо и провела открытый урок перед незнакомыми детьми. Диплом II степени в этом конкурсе для Возовиковой сыграет значительную роль при следующем подтверждении высшей категории.

— Когда вижу печаль в глазах ребёнка, мы садимся на скамеечку и начинаем разговаривать, — рассказывает Ольга Возовикова. — Возможно, на тренировке что-то не получается, дома или в школе что-то стряслось — ребёнку надо выговориться, поэтому приходится побыть и психологом, и другом. Но как иначе: если на душе плохо, результата от тренировки не будет положительного.

Об этом она знает на собственном опыте — с пяти лет занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта Российской Федерации, а это легко не даётся. Рядом всегда были педагоги, способные поддержать и помочь. По-

этому и сама решила стать учителем, правда, сначала собиралась поступать в педагогический на математический факультет. Но однажды мама сказала: «Ты же без спорта жить не сможешь». Ольга прислушалась и сделала выбор в пользу профессии учителя физкультуры.

Начинала Ольга Возовикова с занятий по аэробике в школьном кружке, когда ещё училась на третьем курсе Уральского государственного педагогического университета. Позже стала и учителем физкультуры, но с дополнительным образованием не рассталась. Сейчас она преподаёт в Доме детского творчества Октябрьского района Екатеринбурга художественную гимнастику, а в лицее

№ 110 ведёт уроки физкультуры и внеурочные занятия по черлидингу. Занимается в основном с девочками всех возрастов, начиная от двух-трёхлетних малышек и заканчивая старшеклассницами.

— Всегда болело сердце за тех детей, у которых нет необходимых данных, чтобы профессионально заниматься спортом. Поэтому и пошла в дополнительное образование, пройдя переподготовку по черлидингу, — вспоминает Ольга. — В секции у детей тоже, как и в спорте, есть возможность раскрыться и стать успешными — мы участвуем в соревнованиях, медали получаем. Это стимулирует их заниматься усерднее.

Кстати Половина нынешнего состава команды «Феномен-А» Уральского федерального университета – чемпиона России по черлидингу в 2016 году –бывшие ученицы Ольги Возовиковой

По словам Ольги, очень важно дать ребёнку возможность почувствовать себя успешным, и неважно, какое именно это будет дополнительное занятие: пение, лепка или танцы. Но именно благодаря занятиям по художественной гимнастике и черлидингу, который сочетает в себе элементы гимнастики, аэробики, танца, девочки становятся грациозными, красивыми, выносливыми. Движение укрепляет их здоровье.

— Водим дочку на художественную гимнастику уже три года. Каждое занятие Ольга Александровна старается сделать интересным, то помпоны принесёт, то ленты, танцы с ними разучивает — всегда знает, как заинтересовать детей, — поделилась Нина Здравомыслова, мама Лизы из кружка.

Кстати, любовь к детям, желание помочь им развиваться Ольга передала и своей старшей дочери Алёне. Девочка учится в 11-м классе, но уже помогает маме преподавать художественную гимнастику у малышей в Доме детского творчества.

Помпоны, ленты, разучивание танца или игра в «Съедобное-не съедобное для гимнасток» — Ольга Возовикова всегда придумает, как заинтересовать даже самых маленьких. Фото: Алексей Кунилов

Фоторепортаж с занятия Ольги Возовиковой в Доме детского творчества Октябрьского района.