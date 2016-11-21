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Патриарху Кириллу исполнилось 70 лет

21 ноября 2016, 18:07 / Общество
2013 год. Патриарх Кирилл во время своего второго визита в Свердловскую область в монастыре на Ганиной Яме. Фото: Александр Зайцев

2013 год. Патриарх Кирилл во время своего второго визита в Свердловскую область в монастыре на Ганиной Яме. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №217 от 22.11.2016

70-летие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев) отметил в минувшее воскресенье, 20 ноября. В связи с юбилеем Президент России Владимир Путин наградил Патриарха орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Будущий глава Русской православной церкви родился в Ленинграде, в семье главного механика завода имени Калинина и учительницы немецкого языка. Вскоре отец Владимира Гундяева был рукоположен в диаконы.

В 22 года (апрель 1969 года) Владимир Гундяев был пострижен в монахи с наречением имени Кирилл. Через семь лет стал епископом Выборгским, а в 1984 году возглавил Смоленскую и Калининградскую епархию. С 1989 года возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а 27 января 2009 года избран Патриархом Московским и всея Руси.

На Среднем Урале Патриарх Кирилл бывал дважды: в 2010 и 2013 годах.

Первый раз это был визит в рамках поездки по городам России, новоиспечённый глава РПЦ знакомился с паствой. Второй раз Патриарх Кирилл прилетел специально, чтобы принять участие в праздновании 400-летия Дома Романовых. Теперь Патриарха ожидают на Среднем Урале в июле 2018 года — на 100-летие со дня расстрела царской семьи.

1960-е годы. Будущий Патриарх Кирилл. Фото: patriarchia.ru

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