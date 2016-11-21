Вуз идёт в суд

УрФЮИ — самый известный из четырёх уральских вузов, лишённых аккредитации. Большое современное здание института находится в самом центре Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Месяц назад Рособрнадзор по результатам проверок лишил государственной аккредитации 14 российских вузов, в том числе четыре екатеринбургских негосударственных института. К чему привело это решение?

В чёрный список попали Уральский институт коммерции и права, Уральский финансово-юридический институт, Уральский институт бизнеса и управления, а также Уральский институт экономики, управления и права. Они имеют право продолжать подготовку специалистов, но не могут выдавать дипломы государственного образца и гарантировать студентам отсрочку от армии.

В Уральском институте коммерции и права на сегодняшний день учебный процесс остановлен.

— Всех студентов мы пристроили, за исключением нескольких «потеряшек», которые не ходили на занятия, — рассказал «ОГ» ректор института Александр Гладков. — Наши студенты перевелись в Уральский государственный юридический университет, в Уральский государственный экономический университет, в Уральский институт управления, а также в вузы Кургана и Тюмени. Наши преподаватели сейчас также работают в других учебных заведениях. Сейчас обсуждается вопрос о возможности объединения нашего института с каким-либо государственным вузом, однако переговоры идут очень сложно. Если не удастся ни с кем объединиться, через год мы попытаемся подать документы на восстановление аккредитации.

В Уральском институте бизнеса и управления студентов было немного — 200 человек, осталось 29. Это те, кто не пожелал переводиться в другие учебные заведения и согласен на диплом негосударственного образца.

— В 2015 году была масштабная проверка нашего вуза, и мы получили аккредитацию до 2021 года, поэтому решение Рособрнадзора стало для нас полной неожиданностью, — признался ректор Александр Миняйло. — Мы построили здание, студенческий православный храм, открыли памятник философу Ивану Ильину. Создали свою картинную галерею и шикарную библиотеку, у нас читались уникальные спецкурсы. Сегодня 40 наших преподавателей, по сути, потеряли работу. В этой ситуации они не защищены, в отличие студентов.

11 ноября этот вуз получил уведомление о проведении новой внеплановой проверки.

— В течение 10 дней необходимо вновь подготовить для Рособрнадзора целую кучу документов. Есть опасения, что нас хотят лишить лицензии, — сказал Александр Миняйло.

Без лицензии вуз уже не сможет вести образовательную деятельность.

В Уральском финансово-юридическом институте также нашлись «патриоты», которые не захотели переводиться, хотя большинство студентов уже обучаются в других местах. Ректор УрФЮИ Владислав Назаровзаявил «ОГ», что намерен обжаловать решение о лишении вуза аккредитации в судебном порядке через московскую прокуратуру:

— С тех пор как проводится мониторинг эффективности вузов, УрФЮИ всегда соответствовал критериям эффективности, что подтверждают документы, поэтому внеплановая проверка вуза без согласования с прокуратурой была незаконной, — сказал он. — В соответствии с распоряжением правительства РФ такие проверки проводятся в учебных заведениях, не прошедших мониторинг. Наш вуз — профильный, у нас прекрасная материальная база, замечательный профессорско-педагогический состав. За почти 20 лет существования мы, не привлекая ни одного бюджетного рубля, подготовили стране порядка 20 тысяч специалистов. Они востребованы на рынке труда, многие из них работают в госструктурах, в том числе в администрации Президента РФ.

Уральский институт экономики, управления и права был лишён аккредитации в отношении лишь нескольких направлений подготовки. Как сообщили в вузе, учебный процесс там продолжается, студенты готовятся к предстоящей сессии.