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Вуз идёт в суд
21 ноября 2016, 18:13 / Общество
УрФЮИ — самый известный из четырёх уральских вузов, лишённых аккредитации. Большое современное здание института находится в самом центре Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №217 от 22.11.2016
Месяц назад Рособрнадзор по результатам проверок лишил государственной аккредитации 14 российских вузов, в том числе четыре екатеринбургских негосударственных института. К чему привело это решение?
В чёрный список попали Уральский институт коммерции и права, Уральский финансово-юридический институт, Уральский институт бизнеса и управления, а также Уральский институт экономики, управления и права. Они имеют право продолжать подготовку специалистов, но не могут выдавать дипломы государственного образца и гарантировать студентам отсрочку от армии.
- В Уральском институте коммерции и права на сегодняшний день учебный процесс остановлен.
— Всех студентов мы пристроили, за исключением нескольких «потеряшек», которые не ходили на занятия, — рассказал «ОГ» ректор института Александр Гладков. — Наши студенты перевелись в Уральский государственный юридический университет, в Уральский государственный экономический университет, в Уральский институт управления, а также в вузы Кургана и Тюмени. Наши преподаватели сейчас также работают в других учебных заведениях. Сейчас обсуждается вопрос о возможности объединения нашего института с каким-либо государственным вузом, однако переговоры идут очень сложно. Если не удастся ни с кем объединиться, через год мы попытаемся подать документы на восстановление аккредитации.
- В Уральском институте бизнеса и управления студентов было немного — 200 человек, осталось 29. Это те, кто не пожелал переводиться в другие учебные заведения и согласен на диплом негосударственного образца.
— В 2015 году была масштабная проверка нашего вуза, и мы получили аккредитацию до 2021 года, поэтому решение Рособрнадзора стало для нас полной неожиданностью, — признался ректор Александр Миняйло. — Мы построили здание, студенческий православный храм, открыли памятник философу Ивану Ильину. Создали свою картинную галерею и шикарную библиотеку, у нас читались уникальные спецкурсы. Сегодня 40 наших преподавателей, по сути, потеряли работу. В этой ситуации они не защищены, в отличие студентов.
11 ноября этот вуз получил уведомление о проведении новой внеплановой проверки.
— В течение 10 дней необходимо вновь подготовить для Рособрнадзора целую кучу документов. Есть опасения, что нас хотят лишить лицензии, — сказал Александр Миняйло.
Без лицензии вуз уже не сможет вести образовательную деятельность.
- В Уральском финансово-юридическом институте также нашлись «патриоты», которые не захотели переводиться, хотя большинство студентов уже обучаются в других местах. Ректор УрФЮИ Владислав Назаровзаявил «ОГ», что намерен обжаловать решение о лишении вуза аккредитации в судебном порядке через московскую прокуратуру:
— С тех пор как проводится мониторинг эффективности вузов, УрФЮИ всегда соответствовал критериям эффективности, что подтверждают документы, поэтому внеплановая проверка вуза без согласования с прокуратурой была незаконной, — сказал он. — В соответствии с распоряжением правительства РФ такие проверки проводятся в учебных заведениях, не прошедших мониторинг. Наш вуз — профильный, у нас прекрасная материальная база, замечательный профессорско-педагогический состав. За почти 20 лет существования мы, не привлекая ни одного бюджетного рубля, подготовили стране порядка 20 тысяч специалистов. Они востребованы на рынке труда, многие из них работают в госструктурах, в том числе в администрации Президента РФ.
- Уральский институт экономики, управления и права был лишён аккредитации в отношении лишь нескольких направлений подготовки. Как сообщили в вузе, учебный процесс там продолжается, студенты готовятся к предстоящей сессии.
Мнение
Владимир БУБЛИК, ректор Уральского государственного юридического университета:
— Правильно, что Рособрнадзор лишил аккредитации часть вузов. Возможно, заниматься этим нужно было раньше. В стране количество учебных заведений, которые готовили юристов, зашкаливало, их было более 1 200. Во всём Советском Союзе таких вузов было около 30. Качество подготовки студентов нам, как профильному вузу, хорошо известно. Зачастую, когда студенты переводились к нам из негосударственных институтов, мы могли принять их только с понижением на один или два курса. Да, часть выпускников негосударственных вузов шли работать на госслужбу, потому что там был дефицит кадров. Но они далеко не всегда отвечали современным требованиям.
Из екатеринбургских институтов, лишённых аккредитации, мы приняли порядка 300 человек. Не все желающие смогли к нам перевестись: кого-то не устроила стоимость обучения, кого-то — высокие требования, которые мы предъявляем к студентам.