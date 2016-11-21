Зафиксировано самое высокое давление за последний век

Вчера, в понедельник, показатели резко поменялись. Температура воздуха с минус 20 градусов поднялась до минус 9, а давление упало до 761 мм ртутного столба. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В воскресенье коллега-журналист Леонид Поздеев заметил, что стрелка на его барометре впервые за 20 лет привысила 755 миллиметров. Для нашего региона, с учётом высоты места над уровнем моря, норма — 740 миллиметров ртутного столба.

— Действительно, 20 ноября атмосферное давление в Екатеринбурге было на грани рекорда, — подтвердила «ОГ» главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. — Рекордный показатель был зафиксирован зимой 1910 года — стрелка барометра достигла 771 миллиметра ртутного столба. В воскресенье, в первой половине дня, давление было на три миллиметра ниже, чем рекорд.

Почти рекордные показатели обусловлены очень мощным антициклоном, который всю минувшую неделю господствовал над Свердловской областью. Среднесуточная температура была на 10–12 градусов ниже нормы, столь низких температурных показателей в ноябре не было с 1998 года. С понижением температуры атмосферное давление, как известно, повышается.