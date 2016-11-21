В Екатеринбурге сгорели уже 11 веранд в детсадах

Сигнал о пожаре на территории детского сада №108 в Екатеринбурге поступил через час после того, как загорелась веранда в садике на Изоплите по улице Фабричной. Фото: topre.ru

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Поджоги во дворах садиков в уральской столице начались 16 ноября — горели деревянные постройки, которые служат для хранения игрушек и укрытия детей от непогоды.

Первые веранды подожгли на Синих Камнях на бульваре Есенина и на улицах Панельной и Сыромолотова в районе ЖБИ. Потом загорелась деревянная постройка на улице Красно-флотцев на Уралмаше. А на прошедших выходных зло-

умышленники подожгли ещё две веранды в садиках на Шарташе — по улицам Фабричной и Проезжей. И если в садике № 219 (на Фабричной) местные жители очень быстро потушили огонь, то высокий забор вокруг сада № 108 сделать это не позволил — веранда выгорела почти полностью.

— Злоумышленника зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, когда он поджигал веранду. Есть описание этого человека и со слов свидетелей, его ищут, — рассказали «ОГ» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. — Однако есть подозрение, что разные детские сады поджигали разные люди. Все заведующие дошкольными учреждениями предупреждены об опасности и должны организовать усиленное наблюдение за территорией.

Но ни у кого нет возможности выставить охрану у каждой веранды. А в некоторых дошкольных учреждениях и вовсе нет сторожей. Пожары начинаются уже после того, как дети уходят домой — к счастью, от огня ни в одном из 11 случаев никто не пострадал.

Полицейские предполагают, что массовые поджоги веранд начались после того, как сюжеты о первых пожарах в детских садах Екатеринбурга попали на телевидение. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан, располагающих какой-либо информацией о поджигателях, сообщать в ближайший территориальный отдел полиции либо по телефону 02. Уголовное дело по фактам поджогов пока не возбудили, ведётся процессуальная проверка.