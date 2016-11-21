В конкурсе «Семья года» победила полиция

Вся семья Киреевых, включая годовалую Анастасию, очень рада победе. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов главного в Свердловской области семейного конкурса «Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды. В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.

У Юлии и Петра Киреевых трое детей — сыновья Станислав и Владислав и маленькая дочка Анастасия.

— У нас обычная семья. Мы с мужем — сотрудники полиции, рабочий день ненормированный, поэтому воспитывать ребятишек помогают бабушка с дедушкой, — рассказала Юлия. — В подобном конкурсе мы участвуем впервые, были очень удивлены, когда вы-шли в финальный этап, потому что все семьи, с которыми мы состязались, задорные, творческие, активные и каждая из них по-своему интересна.

В этом году конкурс «Семья года» проводился в Свердловской области 24-й раз. Как обычно, он стартовал весной и проходил в несколько этапов: на уровне муниципалитетов, территориальных округов и региона. В финальный этап вышли 12 семей. В течение пяти дней они жили на базе отдыха «Белая лошадь» и участвовали в самых различных состязаниях — художественных, музыкальных, танцевальных, спортивных. Поскольку 2016 год объявлен Годом кино, часть заданий была связана с этим видом искусства.

— Мы снимали фильм и создавали пластилиновые мультики. Многие из нас впервые столкнулись с такими заданиями. Конечно, в начале для нас провели мастер-классы, — отметил Пётр Киреев. — Наш фильм был о том, как правильно следить за здоровьем и заниматься физкультурой. Эта тема нам близка. Мы с женой каждое утро выходим на пробежку, мальчики занимаются тхэквондо. А пластилиновый мультфильм снимали на тему «Мама это…».

— Наша мама — это нежность и доброта, она с нами играет, занимается и всегда помогает, когда мы сталкиваемся с трудностями, — добавил сын Станислав.

А финалисты Икрины снимали приключенческий фильм о том, как мама и папа с маленькими детьми отправились на рыбалку и встретили медведя. В реальности Икрины с живым медведем в лесу не сталкивались, в основу фильма легла выдуманная история — дети фантазировали с удовольствием.

— Мы пытаемся принимать участие во всех конкурсах, которые проходят в Талицком городском округе, потому что детям это нравится. Сейчас уже готовимся к новому конкурсу «Супермама», который будет проходить в нашем муниципалитете, — рассказала Екатерина Икрина.

Она — домохозяйка, муж преподаёт технологию в школе. По его словам, воспитывать троих детей совсем не тяжело, наоборот, — с ними весело и интересно.

Финалисты Мельниковы признались, что им очень грустно от того, что конкурс завершился.

— На всех этапах мы занимались очень интересными вещами и общались с замечательными людьми, — подчеркнула Юлия Мельникова. А её муж Сергей поделился секретом семейного счастья:

— Главное — слышать друг друга и уважать мнение каждого члена семьи, будь то муж, бабушка или дети.

Как отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, конкурс «Семья года» — одно из ключевых мероприятий в нашем регионе, популяризирующих семейные ценности.

— В конкурсе могут участвовать все, кто пожелает, мы не ставим границ. Примерно пять лет назад участвовали порядка 150 семей, а в этом году — уже около 300. Мы очень благодарны участникам за активную позицию и за то, что они дают положительный пример всем уральским семьям, — сказал Андрей Злоказов.