Свердловская область — лидер по числу поджогов автомашин в России

Очередная жертва поджигателей — автомобиль был припаркован во дворе по ул. Белинского. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

Средний Урал занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты». Всего в России за 10 месяцев 2016 года были сожжены почти 14,5 тысячи машин, из них умышленно — чуть больше 4 тысяч.

«Аутсайдеры» и «лидеры»

305 автомобилей было сожжено в Свердловской области — это самый большой показатель среди всех 85 субъектов Федерации. Для региона это значение составляет 58 процентов от общего числа пожаров на автомобильном транспорте — больше половины.

На втором месте за Средним Уралом следует Поволжье — регион делит «пьедестал почёта» со Свердловской областью. В Нижегородской области из 287 автопожаров поджогами оказались 150 (52, 3 процента), в Самарской из 333 частично или полностью уничтоженных огнём автомашин 149 (44, 8 процента) частично или полностью уничтожили злоумышленники. В пятёрке «лидеров» также Ростовская область (137 поджогов, 45,8 процента от общего числа) и Подмосковье (123 поджога, 13 процентов).

Меньше всего машин было уничтожено злоумышленниками на Чукотке (одна машина из двух сгоревших), в Чечне (одна машина из 30 сгоревших) и Ингушетии (одна машина из 20). В Ненецком АО из двух сгоревших с начала года машин обе были сожжены. И чуть больше — три случая из 13 - в Еврейской АО.

В стране спад, а на Урале рост

Если бы данные были представлены не в количественных показателях, а в процентном соотношении, то картина для нашего региона, возможно, не была бы столь печальной. Ведь даже уже упомянутый Ненецкий АО даёт 100 процентов поджогов от общего числа (а всего сгорело две машины). Или Подмосковье, где число уничтоженных поджигателями автомашин перевалило за сотню, но это всего 13 процентов. Средний Урал благополучно «болтался» бы в середине рейтинга и не вызывал нареканий.

Однако если сравнить показатели 2016 года с аналогичным периодом прошлого, 2015 года, то сразу бросается в глаза, что число пожаров на автомобильном транспорте в России снизилось. И не просто пожаров, но и поджогов. Так, с начала года в стране сгорело на 1 427 автомашин меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Поджогов стало меньше на 1 274. Но это в масштабах страны. А на Среднем Урале — рост числа поджогов почти на полсотни. Такого прироста не показывает ни один регион России! Даже изрядно «портящий показатели» Крым показывает рост такого числа «всего» на 27 случаев. Близок к нему и Севастополь — число поджогов машин выросло с 10 до 29. У остальных регионов с «положительной динамикой» показатель роста колеблется на уровне от 1 до 7 случаев.

Это при том, что общее число возгораний автомашин на Среднем Урале всё-таки хоть и несущественно, но снизилось — на 17 случаев.