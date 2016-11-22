Стрелец бьёт без промаха

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

О ЗНАКЕ:Солнце находится в знаке Стрельца с 23 ноября по 21 декабря. Стихия — Огонь. Планета — Юпитер. Металл — цинк. Цвет — синий. Камень — аметист.

Юлия КИНЁВА, астролог (Екатеринбург):

— Стрельцами управляет Юпитер — планета счастья, поэтому нередко они — везунчики. Успешны в разных сферах. Стрельцы уверены в себе. В коллективе их видно сразу — они активны, не боятся высказывать свою позицию. Но считают, что верна лишь их точка зрения, переубедить этих людей сложно. Стрельцы любят учиться, философствовать, заниматься наукой, путешествовать и часто добиваются хорошего результата на выбранном пути благодаря своему упорству.

СТРЕЛЬЦЫ О СЕБЕ: Елена ПЛОХИХ, глава городского округа Верх-Нейвинский (5 декабря 1970 года):

— Мне кажется, что неспроста человек рождается в определённый месяц и под определённым знаком зодиака. Про стрельцов говорят, что они видят цель и достигают результата — именно так у меня по жизни и получается. В школе была цель — хорошо учиться. Параллельно ходила в музыкальную школу, хотела бросить, но закончила, потому что решила, что любое начатое дело надо завершать — это тоже характерная черта стрельцов. Следование этим принципам помогает мне и сегодня в моей работе.

Борис ДОЛИНГО, российский писатель-фантаст, редактор раздела фантастики «Аэлита» в журнале «Уральский следопыт» (3 декабря 1955 года):

— Откровенно говоря, как физик по базовому образованию, в правдивость гороскопов я верю слабо. А недавно ещё услышал новость, что на самом деле нынешние знаки зодиака не соответствуют звёздной карте, на которую ориентировались люди две тысячи лет назад, потому что изменилось положение оси Земли относительно созвездий. Тем не менее, как и в случае с гаданием, какие-то характеристики могут иногда совпадать, например, что cтрельцы — экстраверты — да, согласен. Но считаю, что к этому не стоит серьёзно относиться.

Знаменитые представители знака

СРЕДНИЙ УРАЛ

Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии

Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара

Сергей Щербинин, многократный чемпион СССР по мотокроссу

Вячеслав Мясников, актёр «Уральских пельменей»

Виктор Сенцов, председатель совета директоров ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий»

Николай Дураков, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом

Игорь Булыгин, художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка

РОССИЯ, МИР