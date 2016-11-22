Готовьте ртутьсодержащие отходы

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.

— В Свердловской области по этому случаю состоится ряд мероприятий. План их проведения уже отправлен на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В рамках федерального плана на Среднем Урале будут реализованы пять инициатив, четыре из которых связаны с реконструкцией промышленных предприятий, — рассказал вчера журналистам министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, речь идёт о компаниях, оказывающих значительное влияние на природную среду региона. Это НТМК «Евраз», комбинат «Ураласбест», Трубная металлургическая компания и екатеринбургский «Водоканал». С двумя первыми предприятиями на инвестиционных форумах в Санкт-Петербурге и Сочи состоялось подписание четырёхсторонних соглашений. Подписантами выступили правительство Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Соглашение с Трубной металлургической компанией уже подготовлено.

— Если говорить о текущей экологической ситуации, у нас в области хорошие показатели по снижению нагрузки на атмо-сферный воздух благодаря модернизации ряда крупных промышленных предприятий. Есть также небольшие подвижки по снижению сброса загрязнённых сточных вод. Текущие задачи — это работа с водными ресурсами и твёрдыми отходами, — рассказал Алексей Кузнецов.

По его словам, пятая инициатива будет связана со сбором в муниципалитетах отработанных ртутных ламп, термометров и других ртутьсодержащих отходов.

В рамках регионального плана в течение Года экологии впервые состоится зарыбление десяти водоёмов Среднего Урала за счёт бюджетных средств. Будет обустроена кедровая роща в Верхней Салде, где растут 300-летние кедры. Кроме того, продолжится реконструкция экологической тропы Николая Кузнецова.

— Надо отметить, что в области ежегодно проводится высадка деревьев. В таких мероприятиях активно участвуют жители практически всех муниципалитетов. В этом году мы также провели акцию под названием «Живи, лес», в которой активно участвовали школьники. К примеру, в Парке лесоводов России, где деревья были посажены 50 лет назад, пришлось убирать некоторые лиственницы, отжившие свой век. В этих местах мы подсаживали молодые саженцы, — рассказал директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков.

Он сообщил также, что на территории нашего региона 332 инспектора занимаются охраной леса. В 2016 году они провели 7 тысяч рейдов, 22 из которых — по заявлениям представителей правоохранительных органов и 80 — по заявлениям частных лиц.

По словам Олега Сандакова, Средний Урал богат лесами, но лесные ресурсы используются не в полной мере. В регионе вырубается порядка 7 тысяч кубометров леса в год, в то время как расчётная лесосека составляет 24 тысячи кубометров.