Свердловская область лидирует по реализации майских указов

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

Свердловская область возглавила ТОП-10 регионов по реализации майских указов Владимира Путина в социальной сфере и замкнула тройку лучших субъектов РФ по реализации майских указов в сфере экономики. Данные медиарейтинга за октябрь опубликовала компания «Медиалогия».

По данным компании, в числе самых заметных событий по реализации майских указов в социальной сфере — переход к 2025 году всех школ Свердловской области на работу в одну смену, развитие программы «Уральская инженерная школа», движения WorldSkills, а также системы здравоохранения. В сфере экономики — рост средней зарплаты по региону, производительности труда и отгруженной продукции, индекса промышленного производства и инвестиций, а также хорошие показатели по вводу жилья, обороту розничной и оптовой торговли.

Отметим, рейтинг строится по медиаиндексу — количеству упоминаний регионов РФ в контексте майских указов в СМИ.