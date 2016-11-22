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Сенаторы, приём!

22 ноября 2016, 18:38 / Общество
Эдуард Россель сдаёт приёмную сенатору Чернецкому. Фото: Павел Ворожцов

Эдуард Россель сдаёт приёмную сенатору Чернецкому. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №218 от 23.11.2016 

Вчера, 22 ноября, члены Совета Федерации Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий провели личный приём граждан в Екатеринбурге. Каждый сенатор взял на контроль четыре проблемы горожан. «ОГ» рассказывает о самых острых из них.

  • Руководитель Межвузовского спортивного центра Валентин Озеров поделился с Эдуардом Росселем планами строительства в Свердловской области спортивного стадиона для хоккея с мячом и конькобежного спорта. Для спортивного объекта необходимо выделить крупный участок земли, который уже найден. Сейчас предстоит его офи-циальное оформление. Эдуард Россель пообещал проконтролировать ход выделения земли и содействовать воплощению этого проекта в жизнь.

— Свердловская область — самый титулованный регион в мире по хоккею с мячом. В большей степени решение сейчас зависит от губернатора Евгения Куйвашева. Попытаюсь объяснить ему важность такого стадиона, — сказал Эдуард Россель.

  • Также пенсионер Олег Виноградов попросил сенатора на законодательном уровне восстановить индексацию пенсии с первого месяца после того, как работающий пенсионер заканчивает трудовые отношения с работодателем. Сейчас пенсия начинает индексироваться только после 3–4 месяцев с момента увольнения пенсионера. В настоящее время Эдуард Россель готовит запрос в Пенсионный фонд РФ, чтобы ему разъяснили ситуацию, после чего предложит пути решения проблемы.
  • К Аркадию Чернецкому обратились лидеры Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение», которые занимаются поиском захоронений солдат, с просьбой восстановить сокращаемое в следующем году финансирование организации. Сенатор тут же связался по телефону с председателем областного Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

— Прямо сейчас готовьте письмо на имя Людмилы Валентиновны, — обратился Аркадий Чернецкий к руководителям «Возвращения». — Все заседания комитетов по проекту бюджета уже прошли, вам сейчас надо догонять. 24 ноября будут проходить согласительные комиссии, может быть, удастся что-то изменить в проекте бюджета.

  • Кроме того, на приём пришла медсестра 24-й больницы Екатеринбурга. Женщина обратилась к Чернецкому вместе с депутатом Госдумы РФ Александром Петровым по поводу возможного закрытия отделения, в котором она работает. Аркадий Чернецкий созвонился с начальником горздрава Екатеринбурга Александром Дорнбушем, после чего заверил посетительницу, что в результате реорганизации ни один человек не останется без работы. Александр Петров и Аркадий Чернецкий договорились проконтролировать, чтобы люди были трудоустроены по своему профилю, с сохранением своей категории и зарплаты.

Отметим, что с 2013 года члены партии «Единая Россия» отмечают её день рождения (1 декабря), проводя по всей стране личные приёмы граждан. В этом году по случаю 15-летия «ЕР» с 21 ноября по 1 декабря проходит декада личных приёмов. В нашем регионе они ведутся более чем на 300 площадках

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