Опубликовано в №218 от 23.11.2016

В 30-градусные морозы жители села Бродово Горноуральского ГО, где недавно построили новую котельную, спасались от холода буржуйками и обогревателями. Старую котельную власти отключили, а работу новых газовых сетей до начала холодов обеспечить не смогли. Стоило местным думцам объединить усилия с депутатом Государственной думы РФ Алексеем Балыбердиным, как новость о замерзающем селе вышла на российский уровень, и проблема, наконец, сдвинулась с мёртвой точки. Мы спросили депутатов, работают ли они в команде с коллегами регионального и федерального уровней?

Олеся СИРМАН-ПРОЧИТАНСКАЯ , председатель думы Сысертского ГО:



— К сожалению, жители не всегда знают полномочия депутатов разного уровня. В местных депутатах видят законотворцев, в то время как мы можем выступать только с законодательными инициативами, и ряд вопросов, связанных с несовершенством законодательства, способны помочь решить только коллеги областного и федерального уровней. Депутатская вертикаль позволяет эту проблему решить. В предыдущий созыв Заксобрания от нашей территории прошли Максим Серебренникови Александр Новокрещенов, которые участвовали в заседаниях нашей думы, обсуждали и помогали решать совместные проекты. В новом созыве интересы нашей территории в Заксобрании представляет Андрей Гориславцев, который ранее был депутатом нашей думы. Выстраиваем работу с ним и подключаем к депутатской вертикали коллег из Госдумы. Например, уже запланирован первый общий приём граждан. Принимать обращения граждан будут народные избранники сразу трёх уровней: местные депутаты, Андрей Гориславцеви депутат Госдумы Лев Ковпак.

Андрей ОБОСКАЛОВ , председатель думы ГО Рефтинский:



— Командная работа парламентариев всех уровней помогает быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей и лоббировать интересы отдельных территорий. Если на уровне муниципалитета решить проблему невозможно, она передаётся на один или два уровня выше. Например, наша территория активно сотрудничает с депутатами Заксобрания Михаилом Зубаревым и Владимиром Власовым. Плодом этого взаимодействия стало выделение денежных средств на покупку рентгеновского аппарата для больницы. Старый был неисправен, а возможности приобрести новый силами муниципалитета не было. В результате нам выделили средства в объёме 7 миллионов, и к концу декабря будет куплен современный аппарат с возможностью оцифровки результатов.