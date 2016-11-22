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«В местных депутатах видят законотворцев»

22 ноября 2016, 18:50 / Общество
  • Опубликовано в №218 от 23.11.2016 

В 30-градусные морозы жители села Бродово Горноуральского ГО, где недавно построили новую котельную, спасались от холода буржуйками и обогревателями. Старую котельную власти отключили, а работу новых газовых сетей до начала холодов обеспечить не смогли. Стоило местным думцам объединить усилия с депутатом Государственной думы РФ Алексеем Балыбердиным, как новость о замерзающем селе вышла на российский уровень, и проблема, наконец, сдвинулась с мёртвой точки. Мы спросили депутатов, работают ли они в команде с коллегами регионального и федерального уровней?

  • Олеся СИРМАН-ПРОЧИТАНСКАЯ, председатель думы Сысертского ГО:
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  • — К сожалению, жители не всегда знают полномочия депутатов разного уровня. В местных депутатах видят законотворцев, в то время как мы можем выступать только с законодательными инициативами, и ряд вопросов, связанных с несовершенством законодательства, способны помочь решить только коллеги областного и федерального уровней. Депутатская вертикаль позволяет эту проблему решить. В предыдущий созыв Заксобрания от нашей территории прошли Максим Серебренникови Александр Новокрещенов, которые участвовали в заседаниях нашей думы, обсуждали и помогали решать совместные проекты. В новом созыве интересы нашей территории в Заксобрании представляет Андрей Гориславцев, который ранее был депутатом нашей думы. Выстраиваем работу с ним и подключаем к депутатской вертикали коллег из Госдумы. Например, уже запланирован первый общий приём граждан. Принимать обращения граждан будут народные избранники сразу трёх уровней: местные депутаты, Андрей Гориславцеви депутат Госдумы Лев Ковпак.

  • Андрей ОБОСКАЛОВ, председатель думы ГО Рефтинский:
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  • — Командная работа парламентариев всех уровней помогает быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей и лоббировать интересы отдельных территорий. Если на уровне муниципалитета решить проблему невозможно, она передаётся на один или два уровня выше. Например, наша территория активно сотрудничает с депутатами Заксобрания Михаилом Зубаревым и Владимиром Власовым. Плодом этого взаимодействия стало выделение денежных средств на покупку рентгеновского аппарата для больницы. Старый был неисправен, а возможности приобрести новый силами муниципалитета не было. В результате нам выделили средства в объёме 7 миллионов, и к концу декабря будет куплен современный аппарат с возможностью оцифровки результатов.

  • Татьяна ШМЫКОВА, депутат думы ГО Староуткинск:
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  • — Депутатской работой я занимаюсь с 1976 года. Была депутатом сначала сельсовета, затем — райсовета, а с 1996 года в течение четырёх созывов — депутатом муниципальной думы. Личные контакты с коллегами в области поддерживали всегда: поздравляли с праздниками, обращались за консультациями, а, например, у руководителя фракции «Единая Россия» в Заксобрании Елены Чечуновой я, будучи председателем думы, училась проводить сессии представительного органа. Но могу сказать точно: активное взаимодействие между депутатами Заксобрания и их коллегами на местах развернулось лишь в 2000-х: в советское время такого не было. Депутаты стали чаще выезжать на места и проводить приёмы граждан, формировать депутатские объединения, и радует, что сейчас тенденция к формированию сильной депутатской вертикали продолжается. Сейчас, на мой взгляд, надо работать над тем, чтобы депутаты местных дум осознали свою роль в выдвижении законодательных инициатив и активнее пользовались этим правом.
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