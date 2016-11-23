Мне во сне привиделось...
23 ноября 2016, 14:58 / Общество
- Опубликовано в №219 от 24.11.2016
А Зигмунд Фрейд догадлив был,
Он сумел сон мой разгадать…
Из песен
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ох, да во сне привиделось…
* * *
Мне во сне привиделось,
Что вернулся я домой,
А жена лежит в кровати,
Ой, лежит не подо мной…
* * *
А ещё привиделось,
Что я шагаю по Москве,
Я пройти ещё смогу…
И вообще я Михалков.
* * *
А ещё привиделось,
Будто я скачу, скачу,
Всё скачу, скачу, скачу…
Ох, заскочу-ка я к врачу.
* * *
А ещё привиделось:
Подо мной не конь, а лось.
И в атаку на лосиху
Мне скакать на нём пришлось…
* * *
А ещё привиделось,
Будто я во сне и сплю.
Сплю и вижу, что я сплю
И под музыку храплю.
* * *
А ещё привиделось:
Входит огнегривый лев,
Следом входит буйвол волоокий…
Вот такой вот сон незабываемый.
* * *
А ещё привиделось,
Что горит военкомат
И тюрьма, и вытрезвитель!..
Вот какой прекрасный сон!
* * *
А ещё привиделось,
Будто people live in peace.
You can say I’m a dre-е-amer,
But I’m not the only one!
* * *
А потом привиделось
Не как рокочет космодром,
Не ледяная синева,
А зелёная трава!