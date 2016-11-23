Мне во сне привиделось...

23 ноября 2016, 14:58 / Общество

  • Опубликовано в №219 от 24.11.2016

А Зигмунд Фрейд догадлив был,

Он сумел сон мой разгадать…

Из песен

Ой, то не вечер, то не вечер,

Мне малым-мало спалось,

Мне малым-мало спалось,

Ох, да во сне привиделось…

* * *

Мне во сне привиделось,

Что вернулся я домой,

А жена лежит в кровати,

Ой, лежит не подо мной…

* * *

А ещё привиделось,

Что я шагаю по Москве,

Я пройти ещё смогу…

И вообще я Михалков.

* * *

А ещё привиделось,

Будто я скачу, скачу,

Всё скачу, скачу, скачу…

Ох, заскочу-ка я к врачу.

* * *

А ещё привиделось:

Подо мной не конь, а лось.

И в атаку на лосиху

Мне скакать на нём пришлось…

* * *

А ещё привиделось,

Будто я во сне и сплю.

Сплю и вижу, что я сплю

И под музыку храплю.

* * *

А ещё привиделось:

Входит огнегривый лев,

Следом входит буйвол волоокий…

Вот такой вот сон незабываемый.

* * *

А ещё привиделось,

Что горит военкомат

И тюрьма, и вытрезвитель!..

Вот какой прекрасный сон!

* * *

А ещё привиделось,

Будто people live in peace.

You can say I’m a dre-е-amer,

But I’m not the only one!

* * *

А потом привиделось

Не как рокочет космодром,

Не ледяная синева,

А зелёная трава!

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