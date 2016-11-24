Свердловская область во второй раз получила высшую награду страны

Новость о награждении свердловчане узнали на следующий день после подписания указа

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

В 1970 году был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Свердловской области орденом Ленина. Эту высокую награду регион получил уже второй раз.

Орден был вручён «за большие успехи, достигнутые трудящимися области в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию народного хозяйства и особенно отраслей тяжёлой промышленности». Напомним, что предыдущий раз орден Ленина Средний Урал получил за успехи по подъёму животноводства и перевыполнение плана государственных закупок мяса (указ об этом был подписан в 1959 году).

— Машиностроителями создано 860 новых видов машин, приборов и аппаратов, 32 изделиям машиностроения присвоен Государственный знак качества. Лучших результатов среди городов области добились Свердловск, Нижний Тагил и Алапаевск, — подвёл итоги пятилетки первый секретарь Свердловского обкома КПСС Константин Николаев на торжественном собрании в ККТ «Космос» через два дня после подписания указа. Николаев обратил внимание собравшихся (а это больше двух тысяч человек) и на успехи в сельском хозяйстве, строительстве, науке.

1960–70-е годы действительно были очень успешными для Среднего Урала. Именно в этот период Свердловск стал городом-миллионником, был построен новый пассажирский терминал в аэропорту Кольцово, появилась своя большая кондитерская фабрика, началось строительство Дворца спорта (ныне — КРК «Уралец»), открылась Коуровская обсерватория, активно строились жилые дома в микрорайонах Юго-Западный и ЖБИ. Всё это стало возможным благодаря успехам на основных фронтах региона — металлургии и машиностроении.

КСТАТИ. Орден Ленина — высшая награда в Советском Союзе — вручалась как отдельным людям, так и целым предприятиям, городам, регионам. Свердловская область — одна из десяти областей и краёв СССР, которая получила два ордена Ленина. А больше — три — было только у одной области — Московской.