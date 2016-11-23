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Новогоднюю ёлку в Екатеринбурге установят до конца следующей недели

23 ноября 2016, 18:48 / Общество
Фото: Александр Зайцев

Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Монтаж новогодней ёлки на площади 1905 года планируют закончить к концу следующей недели, сообщают в администрации Екатеринбурга. Сейчас строители занимаются установкой её конструкции. Каждый ярус декорируется искусственной хвоей, на конце каждой веточки будет вмонтирована светодиодная лампочка — 6 300 элементов иллюминации будут создавать световые узоры, посвящённые темам Нового года и России.

Как рассказал исполнительный директор Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков, в этом году новогодняя ёлка подрастёт с 46 до 50 метров и будет стоять не в центре ледового городка, а ближе к улице 8 Марта. Следить за её установкой можно в режиме онлайн на сайте администрации Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что тематикой ледового городка станут сказки Корнея Чуковского — в 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения писателя. Помимо изображений персонажей из произведений в городке установят скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, горку для молодёжи и подростков, сцену с мультиэкраном, несколько детских горок и ледяных арок, а также скульптурные композиции. По предварительной информации, посмотреть на них можно будет с 29 декабря по 22 января. Стоимость городка, согласно сайту госзакупок — 19,8 миллиона рублей.

В остальных муниципалитетах Свердловской области пока только готовятся к установке ёлок и строительству ледовых городков. В Нижнем Тагиле, например, ледовый городок разместится на Театральной площади — его, по условиям контракта, должны построить до 25 декабря.

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