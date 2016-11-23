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Свердловская область активнее других ведёт профилактику ВИЧ на предприятиях

23 ноября 2016, 19:07 / Общество
С начала года экспресс-тест на ВИЧ в регионе прошли 101 144 человека. Фото: Александр Зайцев

С начала года экспресс-тест на ВИЧ в регионе прошли 101 144 человека. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Средний Урал — лидер в РФ по работе, связанной с предупреждением распространения ВИЧ на промышленных предприятиях. Об этом заявила главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время своего выступления на совещании в Екатеринбурге.

Вчера в столице Урала началось двухдневное совещание по профилактике и лечению ВИЧ, на которое собрались медики со всего Уральского федерального округа. В последние полтора года в стране наметилась тенденция на снижение уровня заражения вирусом иммунодефицита человека. Однако вот уже больше десяти лет распространение ВИЧ оценивается как эпидемия.

— В 2015 году в результате профилактической работы вновь выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией стало меньше на 2,5 процента по сравнению с 2014 годом. В 2016 году цифры ещё более обнадёживающие, — сообщила Анна Попова.

Массовая профилактика ВИЧ возможна только в коллективах. Среди молодёжи — в вузах и колледжах, а среди взрослых — на предприятиях. И в этом направлении медики Свердловской области работают эффективнее других. Так, по данным Поповой, программы по профилактике этой опасной инфекции проводятся у нас на 482 предприятиях. В 2015 году протестировано более двух тысяч рабочих, среди них выявлено полтора процента ВИЧ-инфицированных, а консультации получили 3,5 тысячи человек. За 8 месяцев 2016 года протестировано уже 6 533 человека, выявлен один процент ВИЧ-инфицированных. Другие регионы должны в этом брать пример со свердловчан, считает Анна Попова.

— С начала года экспресс-тест на ВИЧ в регионе про-шли 101 тысяча 144 человека, — рассказывает руководитель Свердловского центра СПИД Анжелика Подымова. — Мы смогли увеличить темпы диагностики, за весь прошлый год мы протестировали всего 16 тысяч.

Первый вице-губернатор региона Алексей Орлов представил на совещании инициативы по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции: разрешить местным органам власти проводить профилактическую работу прицельно, с группой риска. Руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский согласился, что это важно — на Среднем Урале много территорий, где содержатся люди, отбывающие наказание: «Системная профилактика с этим контингентом резко снизит распространение ВИЧ, а проведение бесед требует минимум вложений».

Также Орлов предложил расширить списки граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, включив в них тех, у кого обнаружен ВИЧ. По его мнению, остановить распространение опасной инфекции поможет и объединение усилий разных ведомств.

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