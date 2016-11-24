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Вишнякова,
Юлия

Как рыбки в воде

24 ноября 2016, 17:07 / Общество
В Свердловской области растёт новое поколение «водоплавающих» детей. Педиатры и инструкторы по плаванию отмечают, что это полезно для здоровья малышей. Фото: Анастасия Брюханова

В Свердловской области растёт новое поколение «водоплавающих» детей. Педиатры и инструкторы по плаванию отмечают, что это полезно для здоровья малышей. Фото: Анастасия Брюханова

  • Опубликовано в №220 от 25.11.2016 

Они ещё не умеют толком ходить, а уже весело ныряют под воду, открыв глаза и надув щёчки, уверено продвигаются вперёд. Благодаря тренду на раннее плавание сегодня в Свердловской области растёт новое поколение «водоплавающих» детей.

История вопроса

История современного грудничкового плавания началась в 1939 году в Австралиии, когда в семье супругов Тиммерманс родилась дочь Андреа. Чтобы облегчить жизнь ребёнка во время жары, Клэр Тиммерманс стала принимать ванны вместе с малышкой, когда той было всего три недели. Через несколько недель привыкшего к воде, брызгам, волнам и движению воды ребёнка родители стали брать в бассейн, где работали преподавателями по плаванию. Занятия имели успех. Позже Клэр Тиммерманс стала проводить уроки, на которых обучала мам взаимодействию с детьми в воде. В нашей стране активное развитие раннего плавания началось в 70-х годах прошлого века, в 90-е годы это движение стало угасать. Сегодня же малышковое плавание вновь вошло в моду.

Зачем?

И педиатры, и инструкторы по плаванию не устают повторять, что основная цель раннего прихода в бассейн – это не подготовка к Олимпийским играм, а оздоровление.

– Мы рекомендуем мамам походить с ребёнком в бассейн в случаях, если к этому есть показания, например, гипотонус или гипертонус, дисплазия тазобедренных суствов, кривошея, ДЦП. Плавание станет хорошей поддержкой физического развития для детей, рождённых с малым весом, оно улучшает сон и аппетит. В целом вода – это прежде всего закалка, а о её пользе рассказывать не надо. Правда, у раннего плавания есть и свои противопоказания, например, пороки сердца, сердечно-сосудистая недостаточность. В любом случае нужна предварительная консультация врача, – замечает педиатр Ирина Бучельникова.

По словам Юлии Горбуновой, инструктора по грудничковому плаванию при одной из екатеринбургских поликлиник, малыши, занимающиеся в бассейне, почти не болеют, и даже в период зимних карантинов бассейн при поликлинике работает в обычном режиме.

Конечно, некоторые дети на первых порах ведут себя капризно, и мамы быстро сворачивают эксперимент. Большую роль играет и регулярность занятий. Но положительных отзывов от мам всё равно больше. Так, Марина Пушкарёва начала ходить в бассейн с дочкой, когда той исполнилось два месяца:

– Я сама обожаю воду с детства, но плавать научилась лет в 18, поэтому хотела, чтоб мои дети не боялись воды. Уже после нескольких занятий я чувствовала прогресс в развитии дочки, мышцы окрепли, улучшился сон. Дочери в бассейне сразу стало комфортно, нырять она научилась быстро. А я во время таких занятий могу хоть немного расслабиться и сменить обстановку.

Где и за сколько?

Найти место в Екатеринбурге для занятий плаванием с малышом несложно. Детские бассейны существуют при некоторых детских поликлиниках, при больших бассейнах, на базе центров развития, открываются они и как самостоятельный объект. Мы нашли более 10 адресов. Первое, что бросается в глаза, это достаточно большой разброс цен. Самым бюджетным вариантом станут бассейны при поликлиниках на улицах Дагестанской, на 8 Марта и на Опалихинской. К слову, чтобы поплавать в этих бассейнах, не обязательно быть прикреплённым к конкретной поликлинике. В среднем за одно занятие здесь придётся отдать около 450 рублей, при покупке абонемента выйдет дешевле. Дороже обойдутся занятия при больших бассейнах (занятия для малышей есть при бассейне «Кристалл», «Юность», «Верх-Исетский»): в среднем около 600 рублей за занятие. Самыми дорогими станут занятия при детских центрах развития: цены здесь варьируются от 700 до 1 000 рублей за занятие.

Важно

В бассейнах для малышей особый упор делают на чистоту и безопасность воды: по словам администраторов, хлорируют воду по минимуму, а основная очистка проходит за счёт обработки ультрафиолетом

Важно знать, что не везде есть программы и условия для новорождённых. В спортивном центре «Верх-Исетский» пояснили, что из-за отсутствия манежей и пеленальных столиков маме будет очень нелегко справиться с ребёнком, поэтому здесь занимаются детки от года. Детский бассейн «Калининец» работает с малышами от двух лет.

В области цены значительно ниже. К примеру, в Нижнем Тагиле занятия для малышей до трёх месяцев в бассейне при детской городской больнице будут стоить 350 рублей, а детки с трёх месяцев смогут поплавать за 250 рублей. В Серове цены для малышей при «Вод-ном дворце» начинаются от 220 рублей. А самый бюджетный вариант мы нашли в Заречном, по абонементу одно занятие в детской ванне бассейна «Нептун» будет стоить около 80 рублей.

Почти во всех бассейнах требуют примерно одинаковый список медицинских справок, необходимых для начала занятий. В самом развёрнутом варианте он выглядит так: для ребёнка – справка от педиатра, соскоб на энтеробиоз, для мамы – соскоб на энтеробиоз, справки от терапевта, дерматолога и от гинеколога, ксерокопия флюорографии.

Заниматься с малышами можно и дома: примерно до пяти месяцев им будет достаточно места в обычной ванне. Для первого раза на дом можно вызвать инструктора. Необходимые видеоуроки есть и в Интернете.

Как и когда?

Сами занятия в воде длятся не более 30 минут. Обычно инструктор проводит небольшую разминку, затем идёт ряд упражнений на плавание и ныряние. Без ныряния в раннем плавании никак.

– К занятиям плаванием с малышами до 3 лет подойдёт девиз: «Чем раньше, тем лучше». И основано это в первую очередь на том, что примерно до трёхмесячного возраста у ребёнка ещё не угасли плавательные рефлексы, благодаря которым он автоматически задерживает дыхание при погружении в воду и способен самостоятельно передвигаться в воде. Собственно, всё «обучение» плаванию на первом году жизни малыша сводится к тому, чтобы поддержать этот рефлекс и постепенно в процессе занятий развить его в устойчивый навык. Поэтому оптимальным сроком начала занятий считается возраст от 10–14 дней (когда заживёт пупочная ранка) до 3 месяцев. Однако начать заниматься можно и позднее. Просто если вашему малышу исполнилось больше трёх месяцев, придется заново учить его задерживать дыхание при погружении в воду. Так как у малышей очень кратковременная память, то для поддержания полученных навыков необходимо посещать бассейн хотя бы два раза в неделю, – рассказывает инструктор по грудничковому плаванию Юлия Горбунова.

По её словам, особенность раннего плавания – в индивидуальном подходе. Причём подход этот нужен и детям, и мамам:

– Часто с малышами приходят мамы, которые сами не умеют плавать или просто неуверенно чувствуют себя в воде: у них у самих руки трясутся, и дети это чувствуют. А детям важно мамино спокойствие и мамина уверенность.

Максим Гришин начал учиться плавать в возрасте трёх месяцев, занимался раз в неделю. По наблюдениям родителей, за два месяца у малыша улучшилась общая координация движений, мышцы стали менее напряжёнными, а после занятий ребёнок спал крепким сном. Фото: Анастасия Брюханова

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