Семилетний екатеринбуржец удивил Галкина

Настольные развивающие игры — одно из любимых занятий семьи Черемных. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Саша Черемных побывал на шоу «Лучше всех!» Максима Галкина. Второклассник справился с головоломками и кроссвордом быстрее ведущего, чем заслужил признание звезды. Но, оказалось, что решение логических задач у Черемных — дело семейное, да и в теле-шоу они участвуют уже не впервые.

Любитель головоломок

При встрече с нами Саша скромно улыбается и поначалу неохотно рассказывает, как прошли съёмки передачи. Но вскоре мальчик признаётся — Галкин поддавался.

Медаль «Лучше всех», подаренную Максимом Галкиным, Саша три дня носил в школу, чтобы показать всем друзьям.Фото: Павел Ворожцов

— В решении кроссворда — точно, если бы он подумал, то тоже справился бы, — уверен Саша.

Справка "ОГ" Шоу «Лучше всех!» с участием Александра Черемных вышло в эфир «Первого канала» 20 ноября. Ведущий представил Сашу как «самого известного кроссвордиста Свердловской области, любителя головоломок и сложных конструкторов». Екатеринбуржец справился с решением головоломок и кроссворда быстрее, чем Галкин, который не удержался и пошутил: «Я понял, наше шоу называется: «Знай своё место, Максим». Кстати, в съёмках шоу «Лучше всех!» принял участие и ещё один маленький свердловчанин — трёхлетний Артём Булатов из Полевского, но передача с ним пока не вышла в эфир.

С головоломками тут дело обстоит немного иначе. Дело в том, что второкласснику они были уже знакомы, а ведущему нет — редактор проекта «Лучше всех!» выбрал их из тех, что привёз с собой мальчик из Екатеринбурга. Тем не менее Саша действительно любит головоломки, логические задачки и отлично с ними справляется.

— Первые простенькие головоломки он начал решать, наверное, когда ему был год, — рассказывает мама Саши Наталья Налимова. — Это у нас семейное. Я сама увлекалась интеллектуальными играми с детства. В студенческие годы вместе с будущим мужем ездили на соревнования по головоломкам. Поэтому проснувшемуся к ним интересу у сына мы не удивились.

Примерно в год Саша начал собирать пазлы, которые можно назвать первыми в его жизни головоломками. Фото: Наталья Налимова

Больше всего Саше нравятся головоломки, где нужно составить симметричную фигуру, но и от других он не отказывается, готов любую свободную минутку посвятить разгадыванию логической задачки. А по вечерам и по выходным они всей семьёй играют в настольные игры. Что, по мнению мамы Натальи, полезно не только для развития детей, но и для климата в семье.

Кстати Саша задал нам и нашим читателям несколько логических задачек, в которых нужно продолжить последовательность: 1) П, В, С, Ч, ?, С, В;

2) ь ь т ь ? ь ь т ь ь ь ь;

3) 77, 49, 36, 18, ?

Ответы — в конце текста

Участвовать в шоу — легко

На съёмки в Москву Черемных ездили всей семьей. Заявку на участие в шоу подавали на обоих детей — у Саши есть сестра Алиса, на год его старше. Она тоже любитель головоломок и хороша в хореографии. Но редактор передачи выбрал мальчика. Поэтому теперь Алиса тоже хочет где-нибудь поучаствовать.

Дома у Саши и Алисы множество настольных игр, одна из любимых та, в которой нужно отвоевать больше пространства на поле при помощи фигурок одного цвета. Фото: Павел Ворожцов

— Это очень полезно для личного опыта ребёнка: в Москву съездить, побывать на телевидении, увидеть, как это всё делается изнутри, себя показать и познакомиться с другими талантливыми ребятами, — считает папа Виталий Черемных.

Более того, папа и мама Саши и Алисы сами уже бывали на телевизионных шоу. Началось всё с передачи «Кто хочет стать миллионером?», в которой 12 лет назад участвовали оба родителя. Наталье тогда удалось выиграть 32 тысячи рублей. Недавно её пригласили продемонстрировать свои умения в проекте «Удивительные люди» на канале «Россия 1», где она за минуту запомнила 33 слова и на память смогла вписать их в кроссворд.

— А потом я узнала, что есть детское аналогичное шоу, и вместе с детьми мы решили, что надо съездить, — говорит Наталья. — Считаю, что не стоит бояться участвовать. Некоторые думают, что нужно кому-то заплатить или быть сверхгениальным. На самом деле главное — просто захотеть. Подать заявку и рассказать в ней о своих умениях. А редакторы проекта уже сами придумают, как это продемонстрировать интересно зрителям.

Комментарий Наталья ЕРМАЧЕНКО, педагог-психолог, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения студентов УрГПУ: — Головоломки — это задачи, для решения которых, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня, поэтому они легко даются и детям. Причём малыши часто очень настойчиво ищут решение. Когда интересная задача доступна ребёнку, у него складывается положительное эмоциональное отношение к ней, что стимулирует мыслительную активность. При этом происходит интеллектуальное развитие и формирование личностных качеств.

Ребёнок выбирает сам

Вернулся Саша с шоу с медалью «Лучше всех!», которую ему вручил Максим Галкин. Но, несмотря на многочисленные вопросы одноклассников и внимание местных СМИ, звездой себя он не считает и расслабляться не собирается. Планы у него глобальные — он хочет стать учёным-изобретателем и космонавтом одновременно, а для этого нужно потрудиться. Пока же, помимо учёбы в школе и решения головоломок дома, второклассник много читает, ходит в музыкальную школу на класс гитары, занимается английским и активно участвует во вне-урочной деятельности в школе. Не отстаёт от него и сестра — с трёх лет она занимается хореографией, недавно пошла на волейбол, а также интересуется робототехникой.

— У ребёнка может быть много дополнительных занятий, если ему это не в тягость. Родители не имеют права решать за него, чем ему заниматься. Пусть пробует всё — придёт время, и он сам определится, — считает Наталья Налимова.

В будущем Саша хочет стать учёным-изобретателем и космонавтом одновременно. Фото: Павел Ворожцов