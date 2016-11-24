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Кулинарам на заметку
24 ноября 2016, 17:47 / Общество
- Опубликовано в №220 от 25.11.2016
У каждой хозяйки или хозяина в запасе есть несколько секретов приготовления блюд. Здесь мы собрали несколько неыобычных, но действенных советов, которые пригодятся на кухне.
* Полезный совет, маленькая хитрость
- Если добавить в кастрюлю со сваренными макаронами ложку подсолнечного масла и хорошенько перемешать, макароны не будут слипаться. Тот же эффект будет, если добавить ложку масла в воду в конце варки макарон. На вкус блюда это никак не повлияет. Работает этот совет и при варке риса.
- Если вы не хотите использовать слишком много растительного масла при жарке чего-либо на сковороде, но совсем без него жарить не получается, можно применить следующую хитрость. Накрутите на бутылку с маслом распылитель и сбрызгивайте из него сковородку. Этого будет достаточно для того, чтобы продукты не прилипали к поверхности.
- Если хранить картофель вместе с яблоками, то картошка не будет прорастать. А вот бананы, наоборот, стоит держать подальше от яблок. Если положить их в одну вазу, то бананы быстро потемнеют и переспеют. Хотите сохранить бананы свежими надолго — обмотайте корешок связки скотчем или пищевой плёнкой.
- Отделение для овощей в холодильнике можно застелить вафельным или бумажными полотенцами. Они будут впитывать лишнюю влагу, которая, как правило, и становится главной причиной быстрой порчи плодов.
- Чтобы не портился сыр, его края стоит смазать сливочным маслом. Кстати, если мягкие сорта сыра не поддаются тёрке, можно поместить кусок в морозилку на несколько минут. Он затвердеет, не будет прилипать к тёрке и станет более рассыпчатым.
- Вместо неполезной для организма соли зачастую можно использовать лимонный сок. Он может стать пикантной заправкой для салатов, овощного рагу или рыбы. А чтобы выжать из лимона как можно больше сока, перед этим его стоит немного помять и покатать по столу. Тогда волокна внутри разорвутся и сок будет выдавливаться гораздо проще.
- Если вы испекли торт, разрезали его, но не смогли съесть целиком за один раз (что случается довольно часто), то сохранить надрезы свежими вам поможет обычный хлеб. Прикрепите к надрезанным сторонам на торте небольшие кусочки хлеба с помощью зубочисток. Тогда черстветь будут они, а вот лакомство останется нежным ещё долго.