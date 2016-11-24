Минюст поможет неплательщикам?

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

Поводом для работы над законопроектом стало постановление Конституционного суда РФ, согласно которому кредиторам запрещается взыскание по исполнительным документам жилища должника. Речь идёт о ситуации, когда жилище для проштрафившегося и его семьи является единственным пригодным местом для постоянного проживания.

КС указал, что законодателю предстоит определить пределы действия такого запрета, чтобы обеспечить соблюдение прав как кредитора, так и должника. Минюст РФ намерен привести в соответствие с этим постулатом положения Гражданского процессуального кодекса РФ и закона «Об исполнительном производстве». Поправки положительно скажутся и на взыскании долгов со злостных неплательщиков алиментов, и на обеспечении несовершеннолетнего ребёнка жильём при разводе родителей.