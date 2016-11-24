Семь лучших сайтов для семьи

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете. При этом на нас обрушивается поток лишней, ненужной и сомнительной информации. «ОГ» в помощь читателям сделала подборку самых удобных и информативных семейных сайтов.

www.mamam-papam.ru

Познавательный сайт для молодых родителей. Здесь четыре основных раздела. Первый посвящён хлопотам, связанным с ожиданием малыша. Второй – особенностям ухода за новорождёнными. Третий – первым годам жизни малыша. Четвёртый – вопросам, которые возникают, когда ребёнок посещает детский сад. Молодые мамы и папы могут почерпнуть тут много полезной информации, например, как выбирать витамины для малыша, какие физические упражнения полезнее всего делать дошкольникам, что надо учитывать, реализуя материнский капитал.

www.7ya.ru

Здесь много разделов, где можно найти рекомендации, которые будут полезны в разных сферах семейной жизни. Но большинство поднимаемых тем касается психологических вопросов, например, с помощью каких игр можно преодолеть детские страхи, что делать, когда подросток грубит или как лечить мужскую депрессию после ухода жены.

www.kid.ru

Этот сайт в большей степени для молодых семей, которые планируют иметь ребёнка, ждут, когда малыш появится на свет или совсем недавно дождались этого события. Здесь много медицинских советов, например, как следить за здоровьем во время беременности и после родов. А также практических рекомендаций, допустим, какие вещи нужно взять с собой в роддом.

www.detiseti.ru

На этом ресурсе можно найти множество развивающих игр для детей: кроссворды, лабиринты, раскраски, «одевалки», «обводилки». А также рекомендации, как научить детей делать всевозможные поделки из бумаги, из пластилина и других материалов. Здесь также множество детских стихов и сказок.

www.ourbaby.ru

Сайт посвящён детям в возрасте от нуля до трёх лет. Здесь не только советы докторов и психологов. Также молодые мамы делятся личным опытом, к примеру, как совместить заботу о ребёнке с работой на дому, или как всё успеть, когда в доме грудничок.

www.mamadoma.narod.ru

Сайт для молодых мам. Его разделы говорят сами за себя: «Будущим мамам», «Дети», «Кухонька», «Больничка».

www.mama.ru

Здесь, помимо простых советов, обсуждаются сложные вопросы, например, стоит ли обучать ребёнка на дому или как связаны между собой гиперактивность и дефицит внимания. Родители активно общаются на форуме этого сайта, задают вопросы и делятся советами.