Дети стали реже болеть

Современная медицинская техника позволяет наиболее точно диагностировать заболевания у детей. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась. В 2015 году маленькие свердловчане стали болеть на 3,2 процента реже, чем в 2014-м. Информация об этом содержится в докладе главного педиатра министерства здравоохранения Свердловской области Любови Малямовой.

Чаще всего у детей до 14 лет наблюдаются болезни органов дыхания (1161,4 промилле — то есть случаев за год на тысячу детей данной возрастной группы). Врачи объясняют это в первую очередь высокой распространённостью респираторно-вирусных заболеваний в сезонные подъёмы — осенью и весной. Вместе с тем в сравнении с 2014 годом данный показатель снизился на 1,9 процента.

Из всего списка болезней за 2015 год выросло только количество случаев заболеваний крови и кроветворных органов (на 3, 6 процента), системы кровообращения (на 6,2 процента), болезней нервной системы (на 0,7 процента) и костно-мышечной системы (на 1, 8 процента). Также чаще дети стали травмироваться и получать отравления — на 2,6 процента и больше появилось малышей с врождёнными аномалиями — на 4, 8 процента. Количество остальных заболеваний уменьшилось.

Показатель первичной заболеваемости у детей в возрасте до 14 лет (то есть болезней, выявленных у ребёнка впервые) составил за 2015 год 1699,8 промилле, что на 5,3 процента ниже, чем в 2014 году.

— В структуре общей заболеваемости на первые места у подростков (15–18 лет) среди неинфекционной патологии выходят болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы, мочеполовой системы, органов пищеварения, а также травмы и отравления, — отметила главный педиатр министерства здравоохранения Свердловской области Любовь Малямова. — Последние две позиции обусловлены, к сожалению, чаще встречающимися девиантными формами поведения у детей от 15 до 18 лет.

Всего свердловские медики за 2015 год осмотрели более 755 тысяч детей. В результате более чем 40 тысячам из них были назначены дополнительные консультации и диагностические исследования, около 110 тысяч ребят получают необходимое лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. И более чем 37 тысячам юных свердловчан рекомендованы реабилитационные мероприятия.

Медики отмечают, что несмотря на некоторое улучшение показателей по основным классам заболеваний, из года в год продолжают расти так называемые «профессиональные болезни школьников» — болезни глаза и костно-мышечной системы.