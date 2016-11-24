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Регион хочет установить свои даты для смены резины

24 ноября 2016, 18:12 / Общество
Екатеринбуржцы гоняют и бьются на летней резине. Фото: Александр Зайцев

Екатеринбуржцы гоняют и бьются на летней резине. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №220 от 25.11.2016

С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на заседании правительства вчера, 24 ноября, доложил начальник Управления ГИБДД Свердловской области полковник полиции Юрий Дёмин.

— Когда начинаем разбираться в причинах, выясняется: многие до сих пор ездят на летней резине, так как по закону её использование по всей Федерации обязательно только с декабря. Сейчас депутаты рассматривают вопрос, чтобы регионы сами определяли, с какого месяца нужно менять резину. Кроме того, с 10 июля нам запрещено измерять скорость ручными приборами — и, соответственно, каждое второе дорожное происшествие произошло при превышении скоростного режима, — сказал полковник полиции.

Сейчас на балансе в области находятся 42 стационарных и 63 передвижных прибора фото- и видеофиксации скорости. Для сравнения: ранее дорожная полиция использовала 486 ручных приборов, а в Кургане сейчас работают 150 единиц передвижного оборудования. Губернатор Евгений Куйвашев, который вёл заседание, поручил учесть замечания и заложить в бюджет деньги на приобретение приборов фиксации скорости.

— Также необходимо подготовить для Павла Крашенинникова (депутата Госдумы от Свердловской области. — Прим. «ОГ») соответствующие документы, чтобы он поддержал идею передать субъектам полномочия самим определять, с какого месяца нужно использовать зимнюю резину — есть регионы, в которых в сентябре надо переходить, — сказал губернатор.

Нужно отметить, что в целом в регионе отмечается снижение аварийности на 31 процент — с начала опасного периода случилось 359 ДТП. Погибло 70 человек (снижение на 11,4 процента в сравнении с прошлым годом), пострадало 480 (снижение на 29 процентов). Из-за недостатков зимнего содержания дорог (снежного наката, наледи и снежных валов) произошло 135 аварий (на 7,7 процента меньше, чем в прошлом году). В этих ДТП погибло 17 человек (на 22,7 процента меньше) и 191 получили ранения (минус 11 процентов по сравнению с прошлым годом).

По словам Юрия Дёмина, подрядчики, убирающие дороги, были замечены за тем, что не посыпают дороги противогололёдными материалами, а иногда делают это только рядом с метеокамерами, контролирующими состояние транспортной сети. Замгубернатора Сергей Швиндт уточнил, что из-за выявленных недостатков в октябре-ноябре стоимость фактически выполненных работ подрядчиков была снижна на 4 миллиона рублей.

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