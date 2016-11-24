95 лет на страже стальных магистралей

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

— Дмитрий Петрович, расскажите о том, что собой представляет ведомственная охрана сегодня. И подробнее – про вверенный вам филиал на Свердловской магистрали.

— Военизированная охрана в составе наркомата путей сообщения была создана 9 декабря 1921 года для защиты инфраструктуры, объектов и грузов железной дороги. И за эти годы наша структура прошла славный путь трудовых подвигов и свершений.

Сегодня ведомственная охрана железнодорожного транспорта находится в ведении Росжелдора (Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ – Прим. ред.). Основным нашим стратегическим партнёром являются «Российские железные дороги». Предприятие имеет филиалы на всех железных дорогах страны, в том числе на Свердловской. Число охраняемых объектов – более 2,3 тыс. В постоянной боевой готовности находятся 310 пожарных поездов. Общая численность работников превышает 65 тыс. человек.

Специфика работы нашего филиала связана с особенностями и значимостью Свердловской железной дороги. Это одна из крупнейших и грузонапряжённых магистралей страны. Она соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на полторы тысячи километров и в северном направлении пересекает Полярный круг. Общая протяжённость всех линий – более 7,2 тыс. километров. Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования этого сложного инфраструктурного комплекса – задача ответственная и важная.

В структуру филиала входят Екатеринбургский, Нижнетагильский, Пермский и Сибирский отряды, в которых несут службу более четырёх тысяч работников. Стрелковые команды и пожарные поезда размещены на всех ключевых станциях магистрали. Наши подразделения обеспечивают охрану объектов, сопровождение грузов, противодействуют хищениям. Также к нашим функциям относится предупреждение и тушение пожаров на инфраструктуре железной дороги, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций с опасными грузами. При этом государство ставит перед нами новые задачи. Так, в соответствии с действующим законодательством, со следующего года именно ФГП ВО ЖДТ России будет проводить аттестацию подразделений обеспечения транспортной безопасности на железной дороге и метрополитене.

Для качественного выполнения своих функций наш филиал имеет необходимую материально-техническую базу. Так, например, нашей гордостью является уникальный учебный центр, в котором есть всё необходимое для подготовки квалифицированных кадров и повышения профессионального мастерства работников предприятия.

— Расскажите, чем живёт филиал сегодня? Каких успехов филиалу удалось достичь в текущем, юбилейном году?

— Этот год для нас был непростым, но при этом достаточно продуктивным. Даже в условиях экономической нестабильности мы сумели сохранить темп развития. Я считаю, что ведомственная охрана успешно выполняет свою главную функцию – одного из ключевых элементов транспортной безопасности. Также важно, что мы в полном объёме выполнили договорные обязательства перед нашими клиентами, предоставляя им качественные услуги.

Нам удалось улучшить основные показатели практически по всем направлениям деятельности. В частности, с начала текущего года было предотвращено более 800 хищений грузов и имущества ОАО «РЖД». За совершение хищений задержано около 900 человек. Решающее значение для этого имеет профилактическая работа, которая осуществляется в тесном взаимодействии с транспортной полицией, а также предприятиями железнодорожного транспорта.

Ставку на профилактику делают в своей работе и пожарные. В течение всего года они проводили как плановые, так и внеплановые проверки выполнения требований пожарной безопасности на стационарных объектах и подвижном составе, инструктировали железнодорожников. Личный состав пожарных поездов принимал участие в различных тренировках и учениях, в том числе совместно с подразделениями МЧС России.

Совместными усилиями ситуацию с природными пожарами в регионе этим летом удалось удержать под контролем. Для тушения торфяных и лесных пожаров наши поезда выезжали более 40 раз, в том числе по запросам МЧС и органов местного самоуправления.

— Что позволяет ведомственной охране на протяжении многих лет сохранять статус ведущего многопрофильного охранного предприятия нашей страны? В чём ваша главная ценность?

— Безусловно, наша главная ценность – это наш коллектив. Даже в нынешних непростых условиях предприятие изыскивает ресурсы для обеспечения достойных условий труда работников. Именно от этого зависит эффективность выполнения поставленных задач и качество предоставляемых услуг.

В полном объёме обеспечиваются социальные гарантии и права работников, предусмотренные Коллективным договором. С начала года на 2,1 процента была проиндексирована заработная плата.

— За счёт чего, по вашему мнению, в текущей ситуации можно обеспечить дальнейшее устойчивое развитие филиала и предприятия в целом?

— В новых экономических условиях необходимо повышать эффективность работы за счёт совершенствования финансово-экономической политики, кадровой работы, оптимизации управленческих процессов, повышения дисциплины, внедрения передовых технологий.

Также необходимо сосредоточить усилия на обеспечении неукоснительного соблюдения трудовой и технологической дисциплины, сохранении и преумножении человеческого капитала.

Несмотря на все трудности, ведомственная охрана, обладая богатейшим опытом и традициями, помноженными на современные достижения и инновации, уверенно смотрит в будущее. Мы готовы к новым вызовам, к выполнению новых задач, поставленных перед нами государством.