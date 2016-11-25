«ОГ» завела инстаграм

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).

Здесь вы увидите лучшие снимки наших фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), яркие архивные кадры из истории региона и просто радующие глаз иллюстрации. Принцип прост: минимум слов, максимум красок и эмоций.

Ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, на которых изображены первый Президент России Борис Ельцин и его жена Наина. Причина проста — сегодня исполняется ровно год с открытия в Екатеринбурге «Ельцин-Центра».

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