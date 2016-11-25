«ОГ» завела инстаграм

25 ноября 2016, 02:00 / Общество

  • Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).

Здесь вы увидите лучшие снимки наших фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), яркие архивные кадры из истории региона и просто радующие глаз иллюстрации. Принцип прост: минимум слов, максимум красок и эмоций.

Ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, на которых изображены первый Президент России Борис Ельцин и его жена Наина. Причина проста — сегодня исполняется ровно год с открытия в Екатеринбурге «Ельцин-Центра».

Подписывайтесь — @oblgazeta 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

«ОГ» завела инстаграм
Сегодня, 25 ноября, у «Областной газеты» появился свой аккаунт в социальной сети Instagram (Инстаграм).

8 часов назад

В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества
За десять месяцев текущего года в ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрирована 51 тысяча преступлений. 3 750 из них — это случаи мошенничества. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции замначальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России полковник полиции Натиг Байрамов.

9 часов назад

95 лет на страже стальных магистралей
Старейшей и самой крупной структурой в России является ведомственная охрана железнодорожного транспорта. В этом году ей исполняется 95 лет. О возможностях, достижениях и перспективах развития уникального многопрофильного объединения накануне юбилея мы побеседовали с директором филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Свердловской железной дороге Дмитрием Козачкиным.

9 часов назад

Регион хочет установить свои даты для смены резины
С начала зимнего периода — 7 октября, когда поменялась погода, — в столице Урала на 94 процента возросло число дорожных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

9 часов назад

Дети стали реже болеть
Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за последние пять лет немного снизилась

9 часов назад

Семь лучших сайтов для семьи
Ответы на возникающие вопросы сегодня мы всё чаще ищем в Интернете

9 часов назад

Минюст поможет неплательщикам?
Министерство юстиции Российской Федерации разрабатывает новый законопроект для защиты прав кредитора и должника при взыскании долга в виде жилища.

9 часов назад

Кулинарам на заметку
Лайфхак*

10 часов назад

Семилетний екатеринбуржец удивил Галкина
Саша Черемных побывал на шоу «Лучше всех!» Максима Галкина

10 часов назад

Как рыбки в воде
Раннее плавание становится всё популярнее

Последние новости
Что было раньше