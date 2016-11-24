В 2016 году на Среднем Урале зафиксированы 3 750 случаев мошенничества

Самая распространённая категория мошеннических правонарушений — это преступления с использованием сотовых телефонов. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

За десять месяцев текущего года в ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрирована 51 тысяча преступлений. 3 750 из них — это случаи мошенничества. Об этом сообщил вчера на пресс-конференции замначальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России полковник полиции Натиг Байрамов.

Причём если общее количество преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 процента, то мошенничество — это единственный вид уголовных преступлений, количество случаев которого выросло (на 4,5 процента). Самая распространённая категория мошеннических правонарушений — это преступления с использованием сотовых телефонов. Таких случаев было зарегистрировано около 1 200 — примерно треть от общего количества. Чаще всего зло-умышленники находятся в Самаре, Новосибирске, ХМАО, ЯНАО, Москве, многие из них — в местах лишения свободы. Пятую часть от всех противоправных действий мошенники совершают в Интернете.

— В основном мошенники рассылают СМС-сообщения от имени врачей, полиции, административных органов и банков, — пояснил Натиг Байрамов. — Мошенники могут атаковать всех — независимо от пола, возраста, социального статуса. Бывает, что на их удочку попадаются даже большие чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Недавно было несколько случаев, когда нашим министрам и главам муниципальных образований звонили якобы от имени федерального министерства и сообщали о том, что скоро к ним приедет проверка — чтобы её избежать, мошенники предлагали перевести определённую сумму денег на банковский счёт. Почти все наши чиновники отказывались это делать и говорили, что проверок не боятся. Но один из глав муниципалитетов всё-таки перевёл деньги. С ним проведена серьёзная профилактическая беседа, а его действия можно рассматривать как дачу взятки.

О том, как не стать жертвой мошенников, читателям «ОГ» рассказывал начальник отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Евгений Полупанов в интервью год назад (см. номер «ОГ» от 10.11.2015).