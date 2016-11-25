В Екатеринбурге открыли небоскрёб

По задумке авторов проекта, рядом с «Высоцким» должен стоять ещё один небоскрёб, но пока его так и не построили. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

Пять лет назад (25 ноября 2011 года) в столице Урала был официально введён в эксплуатацию 54-этажный небоскрёб «Высоцкий». Он стал самым высоким зданием в России за пределами Москвы.

Дата торжественной церемонии открытия была выбрана неслучайно — в этот день в Екатеринбурге состоялась премьера самого ожидаемого фильма 2011 года — «Высоцкий. Спасибо, что живой». Специально, чтобы перерезать красную ленточку и представить фильм, на Урал приехал сын Владимира Семёновича — Никита Высоцкий. А первые посетители бизнес-центра «Высоцкий» стали и первыми зрителями картины.

Построили небоскрёб за пять лет — начали в 2006 году. Высота здания — почти 189 метров.

Особое внимание при строительстве было уделено технологиям, обеспечивающим безопасность в здании. Например, окна в «Высоцком» никогда не открываются, а чистый воздух обеспечивает центральная система кондиционирования.

Комплекс включает в себя офисную часть, гостиницу, расположенную на 34–37-м этажах, несколько баров и ресторанов, а также SPA-центр. Изюминкой небоскрёба стала вертолётная площадка, на которой уже через пару месяцев сел первый вертолёт.

В 2013 году коллектив, создавший проект «Высоцкого» (в том числе главный архитектор Светлана Башкарёва и учредитель бизнес-центра Андрей Гавриловский), получил премию имени Татищева и де Геннина в области архитектуры и строительства. Несмотря на это, по поводу того, вписывается ли «Высоцкий» в архитектурный облик города, до сих пор ведутся дискуссии.

— Эта высотка, однозначно, демонстрирует новый уровень строительных технологий, и этот опыт очень полезен для Екатеринбурга. Но с точек зрения градостроительной и архитектурной это не совсем удачная постройка, — комментирует Александр Стариков, советник ректора Уральского государственного архитектурно-художественного университета, народный архитектор РФ. — Во-первых, поставлен он не очень удачно — вблизи памятников архитектуры (например, Оперного театра) и, конечно, небоскрёб подавляет их. Во-вторых, выдающихся архитектурных качеств я тут тоже не вижу, он смахивает на подобные строения, которые уже существуют в других странах.

В настоящий момент «Высоцкий» уже не является самым высоким зданием Екатеринбурга — в 2014 году закончилось строительство (монолитные работы) башни «Исеть», её высота — 209 метров, правда, в эксплуатацию объект пока не введён.