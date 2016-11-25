Влиятельный уральский банкир награждён знаком отличия

Опубликовано в №221 от 25.11.2016

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин указом губернатора награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Владимир Черкашин родился 27 июля 1951 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 1974 году с отличием окончил УПИ, получил специальность «инженер-экономист». После института работал инженером, ассистентом, младшим научным сотрудником кафедры экономики и организации предприятий машиностроения инженерно-экономического факультета УПИ. В 1981 году защитил диссертацию, получил степень кандидата экономических наук, после чего продолжил преподавать на той же кафедре.

В банковской сфере Владимир Черкашин работает больше 20 лет, с 1993 года. Около восьми лет он проработал в СКБ-банке, из них более пяти — председателем правления банка. В конце 2000 года стал председателем Уральского Сбербанка России.