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Влиятельный уральский банкир награждён знаком отличия

25 ноября 2016, 17:22 / Общество
  • Опубликовано в №221 от 25.11.2016

Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин указом губернатора награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Владимир Черкашин родился 27 июля 1951 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 1974 году с отличием окончил УПИ, получил специальность «инженер-экономист». После института работал инженером, ассистентом, младшим научным сотрудником кафедры экономики и организации предприятий машиностроения инженерно-экономического факультета УПИ. В 1981 году защитил диссертацию, получил степень кандидата экономических наук, после чего продолжил преподавать на той же кафедре.

В банковской сфере Владимир Черкашин работает больше 20 лет, с 1993 года. Около восьми лет он проработал в СКБ-банке, из них более пяти — председателем правления банка. В конце 2000 года стал председателем Уральского Сбербанка России.

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