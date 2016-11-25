Корь остановит только прививка

Опубликовано в №221 от 26.11.2016

Остановить распространение кори в Екатеринбурге до сих пор не удалось: на этой неделе карантин объявили в Уральском государственном медицинском университете. Заболела непривитая студентка-четверокурсница. Ректор Сергей Кутепов издал приказ о срочной вакцинации студентов и ревакцинации преподавателей.

В Уральском федеральном университете не стали дожидаться случаев болезни и тоже издали аналогичный приказ. В столице Среднего Урала с начала октября зарегистрировано уже почти 40 заражённых корью. О том, почему так трудно оказалось остановить инфекцию, рассказывает заместитель главного санитарного врача Свердловской области, кандидат медицинских наук Андрей ЮРОВСКИХ.

– Мы долго жили с убеждением, что кори нет. Откуда она взялась сегодня?

– До прививок в России было около 80 тысяч случаев кори в год. В последние десятилетия заболевания корью были сведены до единичных – завозных – случаев. Прививки от кори есть во всех национальных календарях всех развитых стран мира. Несколько лет назад Европа претендовала на звание территории, свободной от кори. И прекратила прививаться, как только корь исчезла. Уровень коллективного иммунитета снизился настолько, что очередные заносы кори из отсталых стран мира стали сопровождаться массовым распространением инфекции. Пять-шесть лет назад уровень заболеваемости в европейских странах резко вырос и достиг 10 тысяч случаев за год. Кстати, нынешнюю инфекцию на Средний Урал привезли дети, отдыхавшие в Болгарии.

– Но почему же медики не остановили распространение кори в Екатеринбурге?

– Сразу же никто не привил тех, кто был с заражёнными в контакте, поэтому вирус очень быстро распространился по городу. В последние годы слишком много уральских родителей отказывались от прививок: мол, зачем прививаться от болезни, которой не существует? Уменьшилась и настороженность медицинских работников. В профессию вступило поколение врачей и медсестёр, которое о кори читало лишь в учебниках. Но инфекция не прощает даже ослабления внимания к ней. Медики не заметили случаев заноса инфекции, и в круг контакных с корью людей попали люди без иммунитета к ней – дети до года, отказавшиеся от прививки, и те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации.

– Как заражаются корью?

– Корь переносится воздушно-капельным путём и отличается быстрым заражением. Все люди восприимчивы к кори на 100 процентов: если нет прививки и человек прежде не болел ею, то он не только заражается сам, но и рискует заразить других. Надо повысить уровень настороженности к инфекции у врачей: если больной с признаками ОРВИ был контактен с больным корью, необходимо ставить диагноз «корь» под вопросом и ограничивать его дальнейшие контакты с другими людьми – госпитализировать в бокс инфекционного стационара. В этом случае дальнейшего распространения вируса не будет.

– Сейчас экстренно ставят прививки всем, у кого их нет. В ноябре их получили более 20 тысяч жителей области, из них 12 тысяч – жители Екатеринбурга, в том числе пять тысяч – дети…

– Абсолютно все, с кем больной корью имел какие-либо контакты, должны получить прививки от кори, если у них её нет. И чтобы остановить массовое распространение кори, мы должны проводить так называемую подчищающую иммунизацию. Сейчас набралось много детей и взрослых без иммунитета к кори – по разным причинам. У кого-то эта прививка пропущена из-за болезни, у кого-то по недосмотру врача в школе или в садике, кто-то решил отказаться. Врачи на местах должны провести с каждым из них беседу и убедить в необходимости вакцинации. Тогда уровень коллективного иммунитета поднимется, и дальнейшего распространения инфекции не будет.

– Чем опасна корь?

– Болезнь вызывает вирус, а он проникает в любые ткани организма, поэтому может вызвать самые разные осложнения: на сердце, на почки, на лёгкие и даже на головной мозг. Всё это может привести и к инвалидности, и даже к смерти.

– Многие взрослые затрудняются сказать, есть ли у них прививка от кори: детские карточки не сохранились, прививочные сертификаты прежде не оформлялись…

– Чтобы проверить, есть ли у вас иммунитет к инфекции, достаточно сдать кровь на анализ. Он платный, но стоит недорого – около 200 рублей. Результат анализа поможет решить, ставить ли прививку.

– Болеют ли привитые корью?

– Нет, абсолютное большинство привитых корью не болеют.

– Когда может развиться болезнь после контакта с человеком, заболевшим корью?

– В течение 21 дня – это максимальный инкубационный период.

– Способна ли прививка в этот период спасти от болезни?

– Если мы ставим вакцину в течение 72 часов после контакта с заражённым, то опережаем вирус, и человек остаётся здоровым.

– Чтобы сформировать иммунитет к кори, достаточно разового введения вакцины?

– Нет, нужна ревакцинация – всего человек должен получить две прививки.