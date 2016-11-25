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Выставка художника-танкиста открылась в резиденции губернатора
25 ноября 2016, 18:24 / Общество
Основную часть выставки Леонида Буракова составляют портреты его друзей военных лет, выполненные в карандашной технике и специальными палочками для рисования из оксида железа. Фото: midural.ru
- Опубликовано в №221 от 26.11.2016
29 уникальных графических работ Леонида Буракова, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, представлены в резиденции губернатора Свердловской области. Экспозиция приурочена к 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК.
В рамках выставки «Графика. Воспоминания» представлены работы, созданные автором уже после войны – в 1970-е и последующие годы в Санкт-Петербурге. Среди них есть портреты друзей военных лет, выполненные в карандашной технике, графические изображения сцен войны и мирной жизни. Ушёл из жизни ветеран ещё в 1994 году, с тех пор эти работы хранились в кладовке, пока представители УДТК почти случайно не вышли на вдову художника.
– Началось всё с того, что мы решили снять документальную картину «Пражская операция», – рассказывает Александр Турчанинов, кинорежиссёр и председатель Совета ветеранов 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. – Стали искать героев, и нам удалось найти вдову танкиста, танк которого был зафиксирован на фотографии Праги 9 мая 1945 года под номером 25. Когда поговорили, она достала две папки работ мужа. Мы их увидели и решили показать другим.
Эта экспозиция открывает цикл выставок «Танкисты и художники» в рамках программы патриотического воспитания «Добровольцы Урала». Её организаторы – Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса и Центр истории Свердловской области.
На открытии выставки представители Дегтярска, Заречного, Карпинска, Краснотурьинска выразили желание устроить выставку работ танкиста-художника и в своих городах.
– Сейчас договариваемся о сроках проведения этой выставки в разных городах региона, после этого хотим охватить также Челябинскую область и Пермский край – показать работы на тех территориях, где и формировался Уральский добровольческий танковый корпус, – говорит Александр Турчанинов.
В резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге выставка продлится до 10 декабря. Посетить её можно организованными группами, заранее представив списки в Совет ветеранов УДТК. Планируется, что после двух лет путешествий по Уралу работы художника-танкиста вернутся обратно в Санкт-Петербург.
Справка «ОГ»
Леонид Бураков родился 28 февраля 1925 года в Невеле (с 1957 г. относится к Псковской области). Весной 1944 года он окончил танковое училище с отличием и присвоением звания «младший лейтенант». Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу, во главе танковой разведки в 1945 году входил в Прагу и Берлин.