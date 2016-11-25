Выставка художника-танкиста открылась в резиденции губернатора

Основную часть выставки Леонида Буракова составляют портреты его друзей военных лет, выполненные в карандашной технике и специальными палочками для рисования из оксида железа. Фото: midural.ru

Опубликовано в №221 от 26.11.2016

29 уникальных графических работ Леонида Буракова, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, представлены в резиденции губернатора Свердловской области. Экспозиция при­урочена к 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК.

В рамках выставки «Графика. Воспоминания» представлены работы, созданные автором уже после войны – в 1970-е и последующие годы в Санкт-Петербурге. Среди них есть портреты друзей военных лет, выполненные в карандашной технике, графические изображения сцен войны и мирной жизни. Ушёл из жизни ветеран ещё в 1994 году, с тех пор эти работы хранились в кладовке, пока представители УДТК почти случайно не вышли на вдову художника.

– Началось всё с того, что мы решили снять документальную картину «Пражская операция», – рассказывает Александр Турчанинов, кинорежиссёр и председатель Совета ветеранов 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. – Стали искать героев, и нам удалось найти вдову танкиста, танк которого был зафиксирован на фотографии Праги 9 мая 1945 года под номером 25. Когда поговорили, она достала две папки работ мужа. Мы их увидели и решили показать другим.

Эта экспозиция открывает цикл выставок «Танкисты и художники» в рамках программы патриотического воспитания «Добровольцы Урала». Её организаторы – Совет ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса и Центр истории Свердловской области.

На открытии выставки представители Дегтярска, Заречного, Карпинска, Краснотурьинска выразили желание устроить выставку работ танкиста-художника и в своих городах.

– Сейчас договариваемся о сроках проведения этой выставки в разных городах региона, после этого хотим охватить также Челябинскую область и Пермский край – показать работы на тех территориях, где и формировался Уральский добровольческий танковый корпус, – говорит Александр Турчанинов.

В резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге выставка продлится до 10 декабря. Посетить её можно организованными группами, заранее представив списки в Совет ветеранов УДТК. Планируется, что после двух лет путешествий по Уралу работы художника-танкиста вернутся обратно в Санкт-Петербург.