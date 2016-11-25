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Уральские скважины очистили от бериллия

25 ноября 2016, 18:43 / Общество
В посёлке Красноармейский Асбестовского ГО за последние два года питьевая вода стала чище. Фото: Владимир Довгань

В посёлке Красноармейский Асбестовского ГО за последние два года питьевая вода стала чище. Фото: Владимир Довгань

  • Опубликовано в №221 от 26.11.2016

В прошлом году «ОГ» подробно рассказывала о состоянии воды, воздуха и почв на Среднем Урале, о ситуации с радиацией и отходами. Как изменилась экологическая картина? Сравним данные 2014 года с информацией, представленной в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году».

Уровень загрязнения воды в большинстве свердловских рек и озёр по-прежнему далёк от нормативов. Принято выделять пять классов загрязнённости воды: от условно чистой до экстремально грязной. Водоёмов с условно чистой и слабо загрязнённой водой в Свердловской области как не было, так и нет. Наиболее чистыми из рек остаются Лозьва и Пелым.

В 2014 году экстремально грязной была признана вода в речках Исеть и Пышма. В 2015 году, кроме этих рек, водой самого низкого качества отличились Тура, Салда и Нейва. В Туре при заборе воды самые плохие показатели оказались чуть выше по течению города Туринска, в черте деревни Луговая и села Тимофеево, а также на несколько километров выше впадения реки Ницы. В Салде — около деревни Прокопьевская Салда и на четыре километра выше впадения реки Шумковки. В Нейве — на 17 километров выше Невьянска и недалеко от впадения реки Шайтанки.

В подавляющем большинстве водоёмов области вода попадает под категорию «грязная». Это результат влияния как природных факторов, так и хозяйственной деятельности (сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод). «На качество поверхностных вод влияют также дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ… неорганизованный сток с территорий городов, населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов», говорится в экологическом докладе.

Что касается источников, которые мы используем для питья, то количество водозаборов с загрязнённой водой увеличилось на восемь процентов. В 2014 году требованиям СанПиНа не соответствовали 62 процента подземных вод на водозаборах области, в 2015 году — 70 процентов. Самые распространённые виды загрязнения — нитраты и другие азотные соединения, ион аммония, который указывает на близость коммунальных очистных сооружений, отстойников промышленных отходов либо животноводческих ферм. А также металлы — никель, цинк, молибден, свинец.

Не улучшилась за год ситуация на таких крупных водозаборах, как «Зона Поздняя» в Верхней Пышме, ППМУП «Водоканал» в Первоуральске и водозаборный участок в посёлке Билимбай. Вода там по-прежнему серьёзно загрязнена нитратами. Зато существенный положительный сдвиг произошёл в посёлке Красноармейский Асбестовского городского округа. Там в скважине №2 с 2006 года в течение восьми лет вода стабильно отличалась повышенным содержанием бериллия — вещества первого класса опасности, а в 2015 году впервые уровень его концентрации оказался ниже предельно допустимого. Более того, за весь 2015 год не зафиксировано ни одного случая, когда бы в воде из этой скважины была превышена концентрация ядовитых веществ. Напомним, в 2014 году, помимо скважины в Красноармейском, были выявлены ещё два водозабора с чрезвычайно опасным загрязнением (в воде было превышено содержание мышьяка и ртути по сравнению с предельно допустимым). Однако количество питьевых водозаборов с водой, загрязнённой веществами второго класса опасности (высокоопасными), увеличилось по сравнению с 2014 годом с 96 до 103-х.

В целом пробы брали из 440 водозаборов Свердловской области: на 107 из них качество воды соответствует питьевым стандартам, на 333 — не соответствует.

P.S.: Сравнение ситуаций с воздухом, почвами, радиацией и отходами — в следующих номерах «ОГ».

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